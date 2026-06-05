Neuer Bericht: MacBook Ultra früher als gedacht?

Ein Bericht der Marktforscher von Omdia macht uns hellhörig: Bereits im dritten Quartal 2026 will Apple demnach ein Mac Book Ultra auf den Markt bringen. Das wäre deutlich früher, als bisherige Einschätzungen vermuten ließen.

Laut den Analysten von Omdia ist Apple der absolute Haupttreiber für den wachsenden OLED-Notebook-Sektor. Ab Juli 2026 soll Samsung Display als Hauptlieferant die Massenproduktion völlig neuer Panels hochfahren. Der Launch der neuen MacBooks wird folglich für Ende 2026 erwartet.

Hybrid-OLED: Dünner und drastisch effizienter

Besonders interessant ist die verbaute Technologie: Apple setzt demnach auf neue Hybrid-OLED-Displays. Das bedeutet für uns in der Praxis einen enormen Sprung bei der Akkulaufzeit. Diese Kombination reduziert den Stromverbrauch im Vergleich zu aktuellen Panels signifikant und spart wertvollen Platz im Gehäuse ein. Die Geräte werden dünner, wodurch Raum für größere Batterien oder ein insgesamt leichteres Design geschaffen wird. Die Beschreibung passt exakt zu den Gerüchten um ein neues MacBook Ultra, das sich oberhalb der aktuellen Pro-Modelle positionieren soll.

Dass der Trend in Richtung dieser Displays geht, unterstreicht die Langzeitprognose: Der Marktanteil von Hybrid-OLEDs bei Notebooks soll bis 2033 auf fast 90 Prozent explodieren. Preislich dürfte ein solches MacBook Ultra allerdings alles andere als ein Schnäppchen werden.