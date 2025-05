Home iPhone iPhone 17 Air: Das ist die aktuelle Gerüchtelage

iPhone 17 Air: Das ist die aktuelle Gerüchtelage

Im Herbst 2025 wird Apple wieder neue iPhones vorstellen. Zum ersten Mal dürfte es dabei auch ein iPhone 17 Air geben, welches die recht erfolglosen Plus- und Mini-Modelle ersetzen soll. In diesem Artikel fassen wir laufend die Gerüchte zu diesem Gerät zusammen.

Apple unterteilt sein iPhone Lineup seit Jahren in eine Basis-Version und in ein Pro-Modell. Das Pro Modell gibt es in zwei Display und Akkugrößen, wie das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max zeigen.

Die Basis sieht dagegen weniger konsistent aus. Das iPhone 16 und seine Vorgänger bleiben zwar immer ähnlich, werden aber mal von einem iPhone 13 Mini und mal von einem iPhone 15 Plus flankiert. Mit beiden Versionen scheint Apple unzufrieden, weshalb 2025 erstmals ein iPhone 17 Air kommen soll.

Air-iPhone legt Fokus auf Design und Gewicht

Wie der Name vermuten lässt, wird das Air-iPhone wohl deutlich leichter und auch schmaler werden. Mit nur 5,5 Millimetern soll es sich um das dünnste iPhone überhaupt handeln, MacBook Air und iPad Air machen das erfolgreich vor.

Das Gerät richtet sich also an Nutzer, welche keine Lust auf unhandliche und schwere Geräte a la iPhone 16 Pro Max haben. Das ist aber auch mit einigen Einbußen verknüpft.

Gerüchten nach wird das iPhone 17 Air – ähnlich wie das iPhone 16e – nur eine Kamera haben. Es ist denkbar, dass Apple hier auf einen 2-in-1-Ansatz setzt. Dabei kann die einzelne Linse, vermutlich mit 48 MP ausgestattet, auch Aufnahmen in geringerer Auflösung machen und einen Portrait-Effekt schaffen.

Wählt Apple ein neues Kameradesign?

Das Kamera-Design wird sich mit dem iPhone 17 Air und iPhone 17 Pro wohl ändern. Die Linsen werden zwar wie gewohnt oben links angeordnet, vervollständigt soll die Rückseite aber von einem schwarzen Balken in Pillenform werden, der sich über die gesamte Breite zieht. Auf der rechten Seite plant Apple das Mikrofon für Videoaufnahmen sowie den Blitz.

Modernes iPhone 17 Air mit Abstrichen

Auf der Vorderseite wird das iPhone 17 Air wohl genauso modern auftreten wie das restliche Lineup. Das bedeutet, dass ein OLED-Display mit Dynamic Island als wahrscheinlich gilt. Andere Funktionen müssen aufgrund des angestrebten Platzmangels aber weichen. So soll das Air ohne physische SIM-Karte auskommen, der Einsatz einer eSIM macht das aber schnell vergessen.

Anders sieht das mit den Lautsprechern aus. Der Stereo-Sound würde wegfallen, wenn Apple wie geplant nur einen Lautsprecher in der Hörermuschel verbaut.

Zudem soll das iPhone 17 Air wohl einen deutlich kleineren Akku bekommen. Das ist der Bauform bedingt, Apple will hier mit iOS 19 wohl softwareseitig mit KI gegensteuern.

Bekommt das iPhone 17 Air Apple 5G-Modem?

Im Februar hat Apple das iPhone 16e als SE-Nachfolger präsentiert. Hier kommt erstmals ein selbstkonzipiertes 5G-Modem zum Einsatz. Apple nennt seinen Mobilfunk-Chip C1, für den Einsatz im iPhone 17-Lineup gibt es zumindest Anhaltspunkte.

Auch beim Arbeitsspeicher will Apple Sprünge machen. Das iPhone 17 Air könnte damit deutlich potenter werden als ursprünglich angenommen.

Preise, Farben und Verfügbarkeit

Dass ein iPhone 17 Air im Herbst kommen wird, gilt als nahezu sicher. Ursprünglich war von der Bezeichnung „Slim“ die Rede, Air gilt mit Blick auf andere Apple Hardware aber als wahrscheinlicher. In welchen Farben Apple das Gerät bringt und aus welchem Material das Gehäuse besteht, ist bisher noch unbekannt. Auch beim Preis lässt sich der Konzern nicht in die Karten schauen. Es wird vermutet, dass das iPhone 17 Air zwischen dem iPhone 17 und dem iPhone 17 Pro platziert wird.

