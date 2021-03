Home Betriebssystem tvOS 14.5: Beta 5 für Entwickler erschienen

tvOS 14.5: Beta 5 für Entwickler erschienen

Und auch tvOS 14.5 hat heute Abend eine neue Beta erhalten. Auch dieses Update dürfte in Kürze für alle Nutzer zur Verfügung stehen. tvOS 14.5 bringt unter anderem die Unterstützung für neue Controller von Playstation 5 und Xbox Series X von Microsoft.

Apple hat heute Abend auch eine neue Beta von tvOS 14.5 verteilt. Die fünfte Testversion kann ab sofort von jedem registrierten Developer geladen und installiert werden.

Zuvor waren auch bereits iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Beta 5, macOS Big Sur 11.3 Beta 5 sowie watchOS 7.4 Beta 5 für die Entwickler bereitgestellt worden.

tvOS 14.5 bringt die Unterstützung für die neuen Controller der Sony Playstation 5 sowie der Xbox Series X von Microsoft.

Apple wird tvOS 14.5 für alle Nutzer bald verteilen

Die letzte Beta hatte Apple erst in der vorigen Woche an die Entwickler verteilt. Die finale Aktualisierung auf tvOS 14.5 für alle Nutzer wird in Kürze erwartet. Möglicherweise erscheint das Update bereits in der kommenden Woche.

Apple dürfte in Beta 5 von tvOS 14.5 keine relevanten Änderungen mehr verarbeitet, sondern lediglich die Performance noch einmal optimiert haben. Apple wird das Update auf tvOS 14.5 für das Apple TV der vierten und fünften Genration veröffentlichen. Wenn es entsprechend eingestellt ist, lädt das Apple TV das Update automatisch herunter und installiert es.

-----

