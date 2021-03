Home Betriebssystem iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Beta 5 für Entwickler und bald auch freiwillige Tester ist da

Apple hat gerade eben iOS 14.5 Beta 5 für die Entwickler vorgelegt. Die Public Beta für freiwillige Tester soll bald darauf folgen. Die Veröffentlichung von iOS 14.5 für alle Nutzer rückt näher.

Apple hat am heutigen Dienstag iOS 14.5 Beta 5 und iPadOS 14.5 Beta 5 für registrierte Entwickler verteilt. Die neue Beta kann ab sofort von allen Developern geladen und installiert werden.

Sollte die neue Testversion bei euch noch nicht angezeigt werden, wartet noch einen Moment. Die Betas werden wie üblich in Wellen ausgerollt. Welche Neuerungen und Änderungen in der Beta enthalten ist, wissen wir nicht, wenn euch etwas auffällt, lasst es uns gern in den Kommentaren unter dme Artikel wissen.

Public Beta für freiwillige Tester soll bald folgen

Ebenfalls bald wird iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Beta 5 für Public Beta-Tester erwartet. Die neue Testversion für freiwillige Tester dürfte noch im Laufe des heutigen Abends erscheinen.

Die Veröffentlichung von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 für alle Nutzer ist nicht mehr fern, dies ist vielleicht bereits die letzte Beta.

iOS 14.5 bringt verschiedene neue Funktionen, die teils sehr praktisch sind. So wird es nun unter anderem möglich, ein iPhone mit Face ID trotz Maske zu entsperren, zumindest mit einer entsperrten Apple Watch am Arm. Außerdem können Nutzer Siri bitten, Songs standardmäßig mit einem anderen Dienst als Apple Music abzuspielen.

Schließlich kommen auch Verbesserungen in Apple Maps, wenn auch nicht für alle Nutzer weltweit.,

