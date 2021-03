Home Betriebssystem watchOS 7.4 Beta 5: Entwickler erhalten neue Testversion

Apple hat heute Abend auch watchOS 7.4 Beta 5 an die Entwickler verteilt. Auch diese neue Version folgt eine Woche auf die vorangegangen eBeta. Das finale Update dürfte nur noch wenige Wochen oder Tage entfernt sein. watchOS 7.4 bringt bietet die Voraussetzung für die Entsperrung eines iPhones mit Maske mit Hilfe der Apple Watch.

Apple hat heute Abend auch watchOS 7.4 Beta 5 für registrierte Entwickler bereitgestellt. Auch wurden iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Beta 5 sowie macOS Big Sur 11.3 Beta 5 an die Developer ausgegeben.

Um die Beta 5 von watchOS 7.4 laden und installieren zu können, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Apple Watch muss mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone.

Welcher Art die Neuerungen in watchOS 7.4 Beta 5 sind, ist nicht bekannt. Vor allem aber dürfte es sich hier nur noch um Verbesserungen der Performance und Stabilität gehandelt haben.

Update für alle Nutzer müsste bald kommen

Die Veröffentlichungsintervalle sind bereits geschrumpft, die Aktualisierung auf watchOS 7.4 für alle Nutzer wird bald erwartet. Möglicherweise erfolgt die Freigabe bereits in der kommenden Woche.

watchOS 7.4 bringt die Voraussetzung, ein iPhone mit Maske zuentsperren, das Face ID besitzt, die Apple Watch muss zu diesem Zweck entsperrt am Arm getragen werden. Wird ein iPhone auf diesem Weg entsperrt, zeigt die Uhr das mit einer Vibration an, die der ähnlich ist, die erfolgt, sobald ein Mac mit einer Apple Watch entsperrt wird.

Darüber hinaus bringt watchOS 7.4 verschiedene Verbesserungen vor allem bei Apple Fitness+, die für Nutzer in Deutschland nicht relevant sind.

