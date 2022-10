Home Daybreak Apple Touch ID kommt nie mehr zurück | Chinas Anziehungskraft | kommt reverses Wireless Charging? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Seit gestern lesen die ersten von euch unsere Artikel in unserer neuen App, an der die Entwicklung schon eine ganze Weile entwickelt. Noch läuft nicht alles so, wie es soll, einige Features werden auch noch Stück für Stück freigeschaltet.

Ich beobachte das ganze auch nur von der Seitenlinie. Ich bekomme zwar regelmäßig intern Infos über den Fortgang, aber ich bin halt eben Redakteur, kein Techniker. Von den ganzen Details bei der Umsetzung habe ich auch keinen wirklichen Plan. Ich hoffe aber, ihr könnt mit unserer Arbeit etwas anfangen, die ersten Reaktionen lassen ja diesbezüglich durchaus hoffen. – und nun willkommen zum Überblick an diesem Morgen.

Touch ID ist weg, zumindest aus den Top-Modellen der iPhones verschwunden. Daran wird sich auch nichts mehr ändern, schätzt Mark Gurman. Eine Version unter dem Display wird Apple nicht einführen, glaubt er, hier dazu mehr.

China ist eine Schwerkraftfalle

In der Astronomie ist oft von Schwerkraftsenken die Rede. Damit ist kein schwarzes Loch gemeint, sondern Planeten, aus deren Gravitation man sich nur mit großer Mühe und viel Energie lösen kann. Für Apple ist China eine echte Schwerkraftfalle. Das Unternehmen hat sich, wie viele andere, dort bequem eingerichtet, doch inzwischen würde man sich gerne wieder etwas aus diesem Bannkreis lösen. Wie schwer das ist, zeigt eine neue Analyse, hier dazu mehr.

Apple Music wird bald klassisch

Apple bastelt dem Vernehmen nach schon eine Weile an einer Erweiterung für Apple Music. Die könnte Apple Music Classical heißen. Nun sind neue Hinweise zu diesem Dienst aufgetaucht, hier dazu mehr.

WhatsApp bringt ein neues Feature

WhatsApp führt von Zeit zu Zeit neue Funktionen ein. Ein neues Feature betrifft Gruppenanrufe, zu denen könnt ihr Teilnehmer bald auch über einen Link einladen, hier die Infos.

Das iPhone könnte Bilaterales Wireless Charging bekommen

Ein iPhone lädt das andere, das klingt zunächst einmal praktisch. Wie sinnig das im Alltag tatsächlich wäre, ist die Frage. Apple soll allerdings an genau diesem Feature arbeiten, das auch als reverses oder bilaterales Wireless Charging bezeichnet wird, hier die weiteren Infos.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in die neue Woche wünschen, lasst euch nicht ärgern.

