Gurman: iPhone mit Touch ID unterm Display wird nie kommen

Touch ID am iPhone gibt es seit Jahren nur noch in den weniger anspruchsvollen SE-Modellen, das wird wohl auch so bleiben. Apple habe zwar jahrelang Konzepte mit Touch ID unter dem Display erprobt, diese werden aber wohl nie zur Umsetzung kommen, vermutet Mark Gurman.

Apple hat sich vor Jahren gegen den Ansatz Touch ID an seinen Top-iPhones entschieden. Seither gibt es den Fingerabdruckleser nur noch im iPhone SE. Daran werde sich auch nichts mehr ändern, prognostiziert Mark Gurman.

Der Redakteur von Bloomberg geht in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters davon aus, dass Apple Touch ID unter dem Display nie in ein iPhone bringen wird.

Jahrelange Tests ohne Umsetzung

Apple habe mit dieser Technologie durchaus experimentiert und das für mehrere Jahre, so Gurman. Tatsächlich war auch immer wieder über entsprechende Erwägungen spekuliert worden, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Er habe allerdings nie davon gehört, dass Apple ein iPhone mit diesem Merkmal ausstatten wird.

Ein iPhone SE mit Touch ID im seitlichen Power-Button wäre denkbar, ist aber für den Moment nicht geplant, so der Redakteur weiter. Das iPhone SE gilt als ein mehr oder weniger gescheitertes Modell, seit es vor kurzem im alten Gewand neu aufgelegt worden war.

Derzeit ist völlig unklar, ob und wann Apple ein neues iPhone SE auf den Markt bringen könnte und ob es dann das dringend nötige Design-Update erhalten wird.

