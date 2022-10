Home iPhone Patent: Können iPhones sich bald gegenseitig aufladen?

Kann ein iPhone bald ein anderes aufladen? Möglich wäre es, Apple hat zumindest ein entsprechendes Patent beantragt. Allerdings war schon vor Jahren über das sogenannte Reverse Charging spekuliert worden, eingeführt hatte Apple es nie.

Wireless Charging kann das iPhone schon lange. Schnell ist es nicht, aber inzwischen per MagSafe weitgehend rund möglich. Doch schon vor Jahren war über das Reverse oder bilaterale Wireless Charging spekuliert worden. Hierbei kann ein Gerät nicht nur drahtlos geladen werden, sondern auch andere Geräte drahtlos laden. Apple wurde nachgesagt, das iPhone entsprechend auszustatten, wie wir in früheren Meldungen verschiedentlich berichtet hatten, passiert ist aber nie etwas in diese Richtung.

Am häufigsten war darüber spekuliert worden, dass ein iPhone genutzt werden könnte, um AirPods oder die Apple Watch drahtlos zu laden, indem diese auf die Rückseite des iPhones platziert werden.

Entsprechende Funktionen finden sich auf einigen Android-Smartphones, etwa von Samsung. Diese können die Kopfhörer des Herstellers aufladen.

Eine neue Patentanmeldung beschreibt erneut eine Reihe von Reversen Wireless Charging-Funktionen. So soll es auch möglich sein, ein iPhone mit einem anderen iPhone aufzuladen, indem die Geräte aufeinander gelegt werden. Der Nutzen dieser Funktion ist allerdings höchst fraglich, auf diesem Wege kann einem Gerät immer nur ein wenig Notfallenergie zugeführt werden, wenn der Spender sich nicht selbst bald stromlos machen möchte.

Wann und ob Apple Reverse Charging im iPhone tatsächlich einführt, ist weiter völlig offen. Wäre eine solche Funktion für euch interessant?

