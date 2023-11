Home Daybreak Apple Touch ID kommt nicht zurück | iPHone-Verkaufspreise sinken | Youtube mit Werbeblocker ist langsam – Daybreak Apple

Touch ID kommt nicht zurück | iPHone-Verkaufspreise sinken | Youtube mit Werbeblocker ist langsam – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! ChatGPT kann jetzt auch für die nicht zahlenden Nutzer sprechen. Einige Einschränkungen bleiben aber dennoch. Unterdessen dürfte sich Apple über sinkende iPhone-Verkaufspreise ärgern – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Touch ID im iPhone: Rückkehr kaum noch wahrscheinlich

Die Rückkehr von Touch ID im iPhone scheint immer unwahrscheinlicher. Zulieferer haben bereits begonnen, die Produktionsausrüstung für die Chips, die im Touch ID-Sensor verwendet werden, abzubauen. Hier mehr dazu.

Trend gebrochen? iPhone-Verkaufspreise zuletzt wieder rückläufig

Die durchschnittlichen Verkaufspreise für iPhones sind in den letzten Monaten gesunken, diese Entwicklung ist eine Belastung für die Marge des Unternehmens. Hier weitere Details.

YouTube bestätigt: Werbeblocker lässt Videos langsamer laden

YouTube hat bestätigt, dass die Nutzung von Werbeblockern das Laden von Videos verlangsamen kann. Hier bei uns nachzulesen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

ChatGPT bekommt Sprachausgabe in Gratisversion

ChatGPT wird nun auch in der Gratisversion mit einer Sprachausgabe ausgestattet. Hier die Infos.

Spotify will Empfehlungen besser vor Musikwünschen von Freunden schützen

Spotify plant, seine Empfehlungen besser vor den Musikwünschen von Freunden zu schützen. Hier mehr dazu.

Apple TV+ verrät Teaser und Starttermin der Sport-Doku „The Dynasty: The New England Patriots“

Apple TV+ hat einen Teaser und den Starttermin für die Sport-Dokumentation „The Dynasty: The New England Patriots“ veröffentlicht. Hier weitere Details.

Damit wünsche ich euch einen entspannten Start in den Tag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!