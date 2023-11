Home iCloud / Services Apple TV+ verrät Teaser und Starttermin der Sport-Doku „The Dynasty: The New England Patriots“

Im amerikanischen Sportsystem ist es eigentlich durch den Draht unmöglich, eine Dynastie aufzubauen. Damit sollen Serienmeister wie der FC Bayern München in der Bundesliga vermieden werden. Doch die New England Patriots schlugen diesem System über zwei Dekaden ein Schnippchen, doch wie kam es dazu?

„The Dynasty: The New England Patriots“

Dieser Frage geht eine zehnteilige Dokumentation auf Apple TV+ im kommenden Frühjahr nach. Der Streamingdienst kündigte diese via Pressemitteilung an und veröffentlichte zeitgleich einen Teaser. Hier kommen Robert Kraft als Eigentümer, Tom Brady als ehemaliger Franchise-Quarterback sowie Trainer-Guru Bill Belichik zu Wort und erzählen, wie es zu dieser einmaligen Leistung inklusive dem Gewinn von sechs Super Bowls kam.

Startet Mitte Februar 2024

Die Dokumentation, die auf dem gleichnamigen Buch von Jeff Benedict basiert, läuft Mitte Februar an. Konkret wird die Dokumentation, die zehn Folgen umfasst, ab dem 16. Februar 2024 exklusiv auf Apple TV+ gestreamt. Aktuell gehen wir davon aus, dass zum Start alle Folgen auf Abruf bereitstehen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

