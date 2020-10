„The Morning Show“: Dreharbeiten an zweiter Staffel werden am 19. Oktober fortgesetzt

Die Dreharbeiten zu „The Morning Show“ laufen in wenigen Wochen wieder an. Die ersten Aufnahmen für die zweite Staffel waren bereits Anfang des Jahres gedreht worden, dann aber mussten die Dreharbeiten aufgrund der immer weiter um sich greifenden Corona-Pandemie abgebrochen werden. Die Zeit des Stillstands haben die Produzenten nun genutzt, um die Drehbücher an die veränderte Lebenswirklichkeit von heute anzupassen.

Die Dreharbeiten zu „The Morning Show“ gehen bald wieder los: Wie unlängst aus Berichten von Branchenmedien hervorging, kehrt die Crew und das Schauspieler-Team am 19. Oktober ans Set zurück. Dann werden Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Mark Duplass und Steve Carell die verbleibenden Folgen der zweiten Staffel zu Ende drehen. Letzterer hatte ursprünglich nur für einen Vertrag von einem Jahr unterschrieben, konnte jedoch für eine fortgesetzt Teilnahme gewonnen werden.

„The Morning Show“ wird Corona-Thematik abbilden

Die ersten zwei Folgen waren bereits Anfang des Jahres gefilmt worden, bevor dies durch die aufflackernde Pandemie unmöglich wurde. In der Zwischenzeit nutzten die Drehbuchautoren dazu, die zweite Staffel so umzuschreiben, dass die veränderte Weltlage aufgrund von Corona darin berücksichtigt wird.

Es ist nicht klar, wann die zweite Staffel von „The Morning Show“ auf Apple TV+ zu sehen sein wird. Die Serie hatte einige Auszeichnungen abräumen können und gilt aktuell als die erfolgreichste Produktion auf Apple TV+. Schon recht zu Anfang der Ausstrahlung von Staffel eins war klar, dass Apple eine zweite Staffel beauftragen würde. Auch die anderen beiden initialen Serien „SEE“ und „For all Mankind“ werden fortgesetzt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!