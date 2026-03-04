Apple verrät Veröffentlichungsdatum von iOS 26.3.1 und macOS 26.3.1

Am gestrigen Nachmittag stellte Apple neben dem MacBook Air und dem neuen MacBook Pro, beide mit M5 bzw. M5 Pro/M5 Max auch zwei neue externe Displays vor. Neben dem Apple Studio Display 2 gibt auch statt dem Pro Display XDR nun das Apple Studio Display XDR. Besonders interessant sind dabei die Fußnoten, denn diese bestätigen neue Versionen von iOS 26 und Co.

Apple selbst kündigt iOS 26.3.1 und macOS 26.3.1 an

Die größte Neuerung bei dem Apple Studio Display XDR ist die Bildwiederholrate von 120 Hz, die jedoch mit Blick auf den USB-C-Port im aktuellen iPad Pro 2025 nicht überraschend kommt. Um den externe Monitor anzuschließen, setzt Apple laut Fußnoten aber mindestens iOS 26.3.1/ iPadOS 263.1 oder macOS 26.3.1 voraus – der aktuelle Stand ist jedoch 26.3. Dies bedeutet, vor dem Verkaufsstart am 11. März 2026 muss Apple diese Updates noch bereitstellen.

Potenzielle Käufer müssen einen kleinen Dämpfer hinnehmen

Apple bietet das Apple Studio Display XDR nur mit einer Bildschirmdiagonale von 27″ an, der Standfuß ist im Gegensatz zum Pro Display XDR jedoch im Lieferumfang enthalten. Es gibt aber einen kleinen Dämpfer, denn beide neuen Displays setzen einen M-Chip am Mac voraus. Wer noch einen Intel-Mac im Einsatz hat, der mit macOS 26 Tahoe läuft, schaut hier in die Röhre.