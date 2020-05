Spotify-Chef zufrieden: Apple öffnet sich weiter für Dritte

Apple wird langsam offener für Drittanbieter, diese positive Bilanz zieht Spotify-CEO überraschend in einem Interview. Er führt dieses Entgegenkommen Apples auf die Beschwerden seines Unternehmens bei der EU-Kommission zurück, ob Apple allerdings tatsächlich aus diesem Grund seine Strategie überdenkt – falls das überhaupt geschieht – steht jedoch dahin.

Spotify ist von der Zusammenarbeit mit Apple zuletzt positiv überrascht. CEO des Unternehmens Daniel Ek zeigte sich in einem Gespräch mit Bloomberg hoch zufrieden mit Apple. Der iPhone-Konzern öffne sich mehr und mehr für dritte Plattformen und Anbieter, so der Spotify-Chef. Er stellt hier einen direkten Zusammenhang mit den Versuchen von Spotify her, Apple genau in diese Richtung zu drängen. Spotify hatte bei der EU-Kommission Beschwerde eingelegt, da Apple die Nutzung eigener Technologien wie der Sprachassistentin Siri Dritten nur sehr eingeschränkt erlaube, wie wir damals berichtet hatten und damit den Wettbewerb verzerre. Inzwischen aber seien viele Hürden aus dem Weg geschafft, sodass Spotify unter anderem auch auf der Apple Watch genutzt werden kann, wenn der Dienst dort auch noch deutlich unter seinen Möglichkeiten bleibt.

Kommt Spotify bald auf den HomePod?

Apple müsse aber noch einige weitere Zugeständnisse machen, um Dritten tatsächlich einen bestmöglichen Zugang zu den eigenen Produkten und Kunden zu ermöglichen, so Daniel Ek. Allerdings blieb der CEO sowohl bei der Nennung der gemachten Zugeständnisse, als auch bei den aus seiner Sicht noch fälligen weiteren Änderungen sehr unkonkret. Möglich wäre indes, dass Apple Spotify bald auch auf den HomePod lässt. iOS 14 bringt hier möglicherweise den Paradigmenwechsel, Apfelpage.de berichtete.

Aktuell unterstützt der Apple-Lautsprecher nur Apple Music und das ist auch eine seiner größten Schwachstellen.

