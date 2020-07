Spekulativer Leak: Baut Apple an einer Konsole auf ARM-Basis?

Apple arbeitet angeblich an einer Konsole auf ARM-Basis. Ob dies tatsächlich ein Daddelgerät von Apple, eine neue TV-Box oder etwas völlig anderes wird, falls es überhaupt existiert, ist aktuell noch völlig offen.

Und zum Abend noch einmal ein interessanter, wenn auch höchst spekulativer Leak aus den Untiefen der Gerüchteküche. Dabei dreht es sich um ein spekulatives neues Gerät, an dem Apple angeblich arbeiten soll.

Apple working on an ARM console 👀 im hearing — Mauri QHD (@MauriQHD) July 11, 2020

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wird wenig erhellend von einer Konsole auf ARM-Basis gesprochen, an dieser soll Apple angeblich arbeiten. Wann ein solches Produkt das Licht der Öffentlichkeit erblickt, falls es überhaupt existiert, ist völlig offen. Völlig offen sind auch alle weiteren Details dieses Device betreffend.

Baut Apple eine Spielekonsole oder ein stärkeres Apple TV?

Schon verschiedentlich wurde Apple in der Vergangenheit mit Produkten in Verbindung gebracht, die die Funktion und Bedeutung einer Spielkonsole haben sollen. Da gab es etwa Markenrechtsanträge, die den iPod Touch als Quasi-Konsole definieren sollten, wie wir damals in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Auch das Apple TV hat Apple immer wieder versucht, als eine Art Xbox-Herausforderer zu positionieren, mit bis jetzt überschaubarem Erfolg. Denn trotz der Unterstützung einschlägiger Controller bleibt das Apple TV eine TV-Box mit begrenzter Performance und das Angebot im Katalog von Apple Arcade ist bestenfalls annehmbar zu nennen.

Vor diesem Hintergrund bleibt die Frage, was Apple in der Pipeline haben könnte, das an diesen Vorzeichen grundlegend etwas ändern könnte.

