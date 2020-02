Patent: Neue Apple Watch mit Touch ID in Krone?

Kommt Touch ID bald auf die Apple Watch? Zumindest arbeitet Apple an der Umsetzung! Dies zeigt ein nun veröffentlichtes Patent, das im Jahre 2018 eingereicht wurde.

Im Patent schreibt Apple – wie für rechtliche Publikationen üblich – sehr unspezifisch und allgemein über die gesicherten Technologien. Allerdings wird der Wortlaut später etwas deutlicher und nach Einsicht des Bildes, das unter „Images“ auf der Homepage des „United States Patent and Trademark Office“ unter dem Patent zu finden ist, wird klar, was Apple hier angemeldet hat. Nämlich einen Fingerabdrucksensor in der digitalen Krone.

Verschiedene Spekulationen gab es in der Vergangenheit bereits hinsichtlich den weiteren Sicherheitsmethoden abseits des Codes für die Apple Watch. Touch ID war hier sowohl als Verbau in der Krone als auch unter dem Display im Gespräch. Eine solche konkrete Patentanmeldung sehen wir jedoch selten. Das Ganze könnte also ernst werden und bei Apple auch schon für eine künftige Watch eingeplant sein. Wir halten jedoch eine Integration erst ab der Series 7 für wahrscheinlich.

Eine Implementierung von Touch ID in der digitalen Krone würden aus einer Reihe an Gründen Sinn ergeben. Die Uhr bietet dort noch ungenutzten Platz und würde vermutlich nicht oder kaum dicker werden. Anders könnte das passieren, wenn der Sensor unter das Display wandert, was unter Umständen auch deutlich kostspieliger und fragiler wäre.

Mit steigender Anzahl an Gesundheitsdaten, Apple Pay und vielen weiteren Daten, die auf der Uhr gespeichert sind, werden selbst die günstigsten Apple Watches immer wertvoller und damit definitiv „schützenswert“ durch Touch ID.

Doch wie immer gilt: Fix ist hier nix.

Fändet ihr Touch ID auf der Apple Watch sinnvoll? Wäre das sogar ein Update wert?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!