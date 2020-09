Soll iMessage ersetzen: Facebook will seinen Messenger als Standard-Nachrichten-App unter iOS möglich machen

Aktuell ist Apple-Bashing ja ziemlich in Mode geraten – einige der vielfältigen Vorwürfe gegen das Unternehmen sind nachvollziehbarer als andere, viele von ihnen werden derzeit auch eingehend geprüft, aber mit seiner neuesten Forderung schießt Facebook schon ein wenig den Vogel ab.

Facebook übt sich erneut in Kritik an Apple: Das Unternehmen ärgert sich über eine angebliche Diskriminierung unter iOS 14 – schon wieder: Zuvor hatte man bereits den Niedergang der Onlinewerbeindustrie beschworen, wenn es Nutzern unter iOS 14 erlaubt wird, das App-übergreifende Tracking auszuschalten, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Doch nicht nur dort diskriminiert iOS 14: Die neue Funktion, alternative Apps als Standard-Apps für manche Anwendungen setzen zu können, erregt ebenfalls Facebooks Missfallen. Dies sollte für noch weitere Funktionen gelten , etwa für Messaging. Nutzer sollten die Wahl haben, unter iOS 14 etwa den Facebook Messenger als Standard-App für Nachrichten einzustellen und nicht mehr Apples Nachrichten-App zu nutzen.

Facebook vergleicht Situation mit Android

Unter Android gehe das doch auch, ereifert sich Facebooks Stan Chudnovsky, verantwortlich für den Messenger. Dort können Nutzer tatsächlich die Nachrichten-App ändern und der Facebook Messenger empfängt dann auch SMS.

Nun dürfte Apple aber seine Nachrichten-App und damit auch die Nutzung von iMessage kaum aus der Hand geben. Das weiß man wohl auch bei Facebook: Seit Jahren habe man Apple immer wieder gebeten, hier offener zu werden, aber sie haben immer nein gesagt, klagt Stan Chudnovsky, der von The Information zitiert wird.

iMessage ist nach wie vor auf iPhone, iPad, iPod, Mac und die Apple Watch beschränkt und das dürfte auch so bleiben. Auch Untersuchungen und Wettbewerbsvorwürfe dürften daran wohl so bald nichts ändern. Facebook ist übrigens noch nicht der Anti-Apple-Koalition beigetreten, hat sich aber zumindest in deren Reihen mit seiner jüngsten Forderung in die Debatte eingebracht.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!