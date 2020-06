So sähe das iPhone 12 in navy blue aus

Das iPhone 12 kommt uns mit jedem Tag ein Stückchen näher, auch wenn das neue Flaggschiff von Apple erst im Herbst vorgestellt werden soll. Trotzdem gibt es mittlerweile zahlreiche Leaks und Gerüchte, die das zukünftige Smartphone in seinem Gewand zeigen sollen. Jetzt gibt es erste Konzepte einer neuen Farbvariante.

Apple wird in den letzten Jahren immer bunter: Nachdem es das iPhone 11 in einer neuen Farbvariante, midnight green, gegeben hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es das iPhone 12 ebenfalls in einer noch nie dagewesenen Farbkombination zu kaufen geben wird. Ein neues Designkonzept von svetapple zeigt das iPhone 12 in navy blue, eine mögliche Kombination die Apple ins Rennen schicken könnte. Das Designkonzept zeigt den Prototypen des iPhone 12 bereits neben einem MacBook Air inklusive AirPods.

Zwar ist nicht sicher, wie das neue Gerät tatsächlich aussehen soll, aber als fast gesichert gilt ein Design, das sich dem iPad Pro annähert: Das iPhone 12 soll flache Kanten bekommen und mit dem Aussehen des iPhone 4 und iPhone 5 vereint werden. Zudem soll die Notch kleiner werden und in den nächsten Jahren gar ganz verschwinden. Erst am Wochenende sind wieder CAD Zeichnungen aufgetaucht. Erstmals soll es das iPhone 12 in gleich vier verschiedenen Kombinationen geben: Neben einem 5,4 Zoll und einem 6,1 Zoll Gerät wird es vermutlich auch ein OLED-Display mit 6,7 Zoll geben. Die letzten zwei Größen existieren bereits bei den iPhone 11 Pro Variationen, das kleinste iPhone ist der Spagat zwischen iPhone SE und iPhone 8. Interessant ist zudem, dass der SIM-Slot diesmal auf der linken statt der appletypischen rechten Seite sein könnte. Würdet ihr das iPhone 12 in navy blue kaufen oder bevorzugt ihr eher die klassischen Farben des iPhone?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!