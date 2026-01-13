Abo ist alles: Apple packt seine Kreativ-Apps in ein neues Paket

Apples Apps für Kreative sind künftig auch in einem Abo-Bundle erhältlich. Tools wie Final Cut Pro und Logic Pro können somit auch am Mac nach monatlicher Nutzung bezahlt werden. Ob Apple diesen Weg künftig zur einzigen Bezugsmöglichkeit für seine Kreativ-Apps machen wird, muss sich noch weisen.

Abos bedeuten Cashflow und Cashflow ist der Lebenssaft für Entwickler, weshalb es auch heute so gut wie keine App mehr gibt, die nicht im Abo kommt. Man sollte meinen, dass Apple nicht allzu sehr auf diese Einnahmen angewiesen wäre, dennoch hat man nun ein neues Abo-Bundle aufgelegt, in dem diverse der Kreativ-Apps des Unternehmens versammelt sind – zur monatlichen Zahlung.

Das steckt in Apple Creator Studio

Apple hat seine Anwendungen Final Cut Pro, Logic Pro und Pixelmator Pro zu einem Paket zusammengeschnürt. Enthalten sind je die Versionen für Mac und iPad. Dazu gehören noch Motion Compressor und MainStage auf dem Mac.

Aufgehübscht wird das Ganze dann noch mit einigen neuen Bearbeitungsfeatures für Final Cut Pro sowie eine gewisse Verzahnung mit den iWork-Tools Pages und Keynote.

Für das Abo werden monatlich 12,99 Euro fällig, den Jahrespass bekommt ihr für 129 Euro, ein Monat Gratis-Probephase ist inklusive. Apple Creator Studio kann ab dem 28. Januar im App Store gebucht werden.

Ob Apple in Zukunft einmal die Kaufversion von Logic und Final Cut zum Festpreis streichen und nur noch auf das Abo setzen wird, bleibt abzuwarten.