Google wirbt mit neuem Spot für RCS am iPhone

Google trommelt für RCS auf dem iPhone: Eine neue Werbung betont die Verbesserungen, sobald RCS in iOS 18 allgemein verfügbar ist. Android-Nutzer werden dann eine deutlich bessere Nutzererfahrung im Austausch mit iPhone-Besitzern erleben, so Google.

Google ist endlich am Ziel: Jahrelang schon hatte sich der Konzern hinter Android dafür eingesetzt, dass das iPhone RCS erhält. Der Netzstandard, der als Nachfolger der SMS gilt, war von Apple lange ignoriert worden, doch in einem Klima verschärfter Regulierung in Europa, aber auch den USA, wurde die Verweigerungshaltung schließlich untragbar.

Nun erhalten iPhones ab iOS 18 die RCS-Unterstützung, die auch bereits in der Beta teilweise genutzt werden kann.

Vorteile für Android-Nutzer

Die neue, halbminütige Werbung von Google hebt hervor, was alles besser wird bei Chats zwischen iPhone- und Android-Nutzern.

– Gruppenchats werden endlich vernünftig möglich und Nutzer können diese auch verlassen.

– Bilder und Videos werden endlich in höherer Auflösung zwischen iPhones und Android-Smartphones ausgetauscht werden können.

– Es wird Schreibindikatoren und Lesebestätigungen geben.

Alle großen deutschen Mobilfunker werden RCS auf dem iPhone unterstützen. Wie sich die Lage bei den vielen Reseller- und Discounter-Tarifen darstellen wird, ist noch nicht absehbar.

Um RCS am iPhone nutzen zu können, ist die neueste Version der Netzbetreibereinstellungen erforderlich, sofern diese nicht bereits installiert ist, kann das durch Aufruf des Info-Dialogs in den Einstellungen unter Allgemein erledigt werden.

Auf Wunsch ist RCS in den Einstellungen auch deaktivierbar. Die Nachrichten-App hat zwar keine neue Farbe für die RCS-Nachrichten, aber eine entsprechende Kennzeichnung.

