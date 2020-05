Smartphonemarkt weltweit: Apple begrenzt Corona-Verluste, chinesische Hersteller steigern Verkäufe

Der Smartphonemarkt ist im letzten Quartal aufgrund der Corona-Krise deutlich eingebrochen und der Tiefpunkt ist noch nicht erreicht. Apple hält sich auf Platz drei und ist weniger stark von dem Rückgang der Verkäufe betroffen als Marktführer Samsung. Doch es gibt auch Gewinner in der Krise.

Im ersten Quartal 2020 hat sich der Smartphonemarkt erwartbarerweise nicht in Richtung neuer Höhenflüge aufgemacht. Wie eine aktuelle Erhebung des Marktforschers Canalys zeigt, sind die Verkäufe in Q1 2020 weltweit um geschätzt 13% zurückgegangen, damit wurden zuletzt noch rund 272 Millionen Einheiten verkauft. An der Spitze der Verkäufe steht nach wie vor Samsung, doch der Marktführer musste besonders harsche Verluste hinnehmen: Die Verkäufe brachen um rund 17% auf zuletzt noch 60 Millionen verkaufte Einheiten ein.

Huawei lag mit geschätzten 49 Millionen verkauften Geräten auf Platz zwei und verlagert seine Verkaufsaktivitäten weiter nach China, da sich die Geschäfte im Rest der Welt aufgrund der unklaren Perspektive der Google-Dienste auf den eigenen Geräten nur verhalten entwickeln.

Apple kann Verluste begrenzen

Beim iPhone sanken die Verkäufe weltweit laut Schätzung von Canalys nur um rund 8%, damit würden noch immer rund 37 Millionen Geräte verkauft worden sein. Zuvor hatte sich bereits abgezeichnet, dass vor allem das iPhone 11 gegen Anfang des Jahres und auch bei Wiederanlaufen der Wirtschaft in China Apple gute Verkäufe gebracht hat, Apfelpage.de berichtete.

Dass ein Verlust in Zeiten von Corona allerdings nicht vorgezeichnet ist, zeigen die beiden chinesischen Hersteller Xiaomi. Mit einem Plus ihrer Absatzzahlen von 9% respektive 3% zeigten sich ihre Geschäfte unerwartet robust.

