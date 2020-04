Gezogen vom iPhone 11: Apple steigerte Verkäufe in Indien erheblich

Apple konnte in Indien Anfang des Jahres kräftig wachsende iPhone-Verkäufe verbuchen. Auf einem insgesamt nur schwach wachsenden Markt legte das iPhone in den ersten drei Monaten kräftig zu, wie aktuelle Marktanalysen zeigen. Vor allem das iPhone 11 hatte hieran großen Anteil.

Es gibt nicht nur negative Entwicklungen rund um iPhone-Verkäufe in Zeiten von Covid-19 zu berichten: In Indien lief es zuletzt ausnehmend gut für Apple, das sich in dem Land in den letzten Jahren lange schwer tat. Apple war die am drittschnellsten wachsende Marke in Indien im ersten Quartal 2020, das ergeben Schätzungen der Marktforscher von Counterpoint Research. Danach legten die iPhone-Verkäufe in Q1 2020 um erhebliche 78% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu.

Oppo konnte noch etwas stärker wachsen und verzeichnete ein Plus der Verkäufe von rund 83%. Allgemein wuchs der indische Smartphonemarkt im ersten Quartal um rund 4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, im März machten sich bereits die Auswirkungen der Corona-Krise bemerkbar und die Verkäufe brachen um 19% ein.

Apple punktet in Indien mit dem iPhone 11 und Rabattaktionen

Das starke Wachstum in Indien erreichte Apple vor allem mit deutlich gesenkten Preisen, die es den indischen Verbrauchern leichter machte, die vergleichsweise teuren iPhones zu erwerben. Zudem war das iPhone 11 in Indien seit dessen Start im vergangenen Herbst ausgesprochen beliebt. Im Segment für Premium-Smartphones ab 600 Dollar auf dem indischen Markt ist das iPhone zuletzt die führende Marke mit einem Marktanteil von rund 55%. Dahinter folgen weiterhin die Hersteller Xiaomi, Vivo und Samsung.

Für das laufende Jahr prognostiziert Counterpoint in Indien, wie auch dem Rest der Welt, ein deutliches Minus der Smartphoneverkäufe. In Indien könnten die Verkäufe aufgrund der Corona-Krise um rund 10% einbrechen. In einer weiteren Meldung berichteten wir über Maßnahmen Apples, die indischen Retail-Verkäufer zu unterstützen.

