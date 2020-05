AirPods Pro erhalten Update: Bemerkt ihr Änderungen?

Die AirPods Pro haben eine neue firmware erhalten. Sie müsste die alte Version auf den Geräten aller Kunden in den nächsten Tagen ersetzen. Angaben über mögliche Änderungen gibt es nicht, aber es steht zu vermuten, dass Apple hier Performanceprobleme beseitigt hat, von denen hatte es zuletzt mehr als ausreichend gegeben. Bemerkt ihr Veränderungen bei der täglichen Nutzung?

Apple hat eine neue Version der Firmware für die AirPods Pro veröffentlicht. Die neue Version mit der Nummer 2D15 wird in den nächsten Tagen nach und nach die alte Softwareversion auf den AirPods Pro der Anwender ersetzen, die bis jetzt noch mit den Versionen 2C54 oder 2B588 unterwegs sind. Apple hat keine Angaben darüber gemacht, welche Änderungen oder Verbesserungen mit der neuen Softwareversion der AirPods Pro einhergehen. Es dürfte sich aber vor allem um ein Update zur Steigerung der allgemeinen Performance und Stabilität der Nutzererfahrung handeln.

Bemerkt ihr Unterschiede?

In den letzten Monaten hatte es wiederholt Probleme mit der AirPods Pro-Firmware gegeben. So hatte Apple etwa Ende letzten Jahres Version 2C54 an die Nutzer gegeben, diese jedoch nach wenigen Tagen wieder zurückgezogen. Die Folge war, dass einige Nutzer das Update bereits erhalten hatten, andere aber nicht. Nutzer mit der neuen Version klagten teils über eine schlechter funktionierende Geräuschunterdrückung. Immer wieder wurde auch über knackende Störungen bei der Nutzung der AirPods Pro berichtet, die Apple womöglich durch ein Update ausräumen wollte, den Schritt jedoch nicht vollendete.

Zuletzt schoss Apple dann den Vogel ab, als Kunden, die einen Austausch-AirPod für teures Geld angefordert hatten, Exemplare mit einer internen Firmwareversion erhielten, die zu keinem anderen AirPod kompatibel ist, Apfelpage.de berichtete.

Ihr seht eure AirPods Pro-Firmwareversion bei verbundenen AirPods Pro unter Einstellungen > Allgemein > Info > AirPods. Ein Update lässt sich nicht manuell erzwingen, es geschieht bei angeschlossenem Lade-Case oft zügiger, wird generell aber nach einigen Tagen geladen.

Bemerkt ihr Änderungen mit der neuen Firmwareversion 2D15?

