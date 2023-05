Home iPhone Sieben-Zoll-iPhone: Nur Pro-Modelle in Riesen-Größe geplant

Das iPhone 16 soll nach Jahren das erste Lineup bilden, das mit nochmals angehobenen Displaygrößen aufwartet. Doch soll es nur die Pro-Modelle in den erwarteten Riesen-Größen geben, heißt es nun. Die Standardmodelle sollen die neuen Größen dagegen nicht erhalten.

Apple soll für die übernächste Generation von iPhones noch einmal größere Displays in der Pipeline haben. Dem Vernehmen nach wird es ab kommendem Jahr iPhones in den Größen 6,3 und 6,9 Zoll geben, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Urheber dieser Behauptung ist der in der Regel gut über Eigenschaften von Displays unterrichtete Analyst Ross Young, der auf der in wenigen Tagen beginnenden Fachmesse Display Week in Kalifornien diese seine Aussage noch einmal bekräftigen wird.

Nur die Pro-Modelle werden größer

Nun konkretisierte er seine Aussage noch ein wenig. Gegenüber der Seite MacRumors erklärt Young, Apple werde nur das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max in den neuen Größen vorlegen.

Das Standard-iPhone 16 und iPhone 16 Plus werde Apple dagegen nach wie vor in den bekannten Größen 6,1 und 6,7 Zoll ausliefern. Damit würdeApple eine weitere Abgrenzung zwischen den Standard- und den Pro-Modellen schaffen. Eine Abgrenzung gibt es wohl auch bald innerhalb der Pro-Modelle, Apfelpage.de berichtete. Nur das iPhone 15 Pro Max soll das Periskop in der Kamera und damit wohl einen fünffachen optischen Zoom erhalten.

Die größeren Displays realisiert Apple wohl über nochmals dünnere Ränder, damit die Geräte nicht extrem unhandlich werden.

