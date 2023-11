Home Apple Sideloading begeistert Entwickler | Vodafone ist zu teuer | iPHone-Verkäufe leiden in China – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen ! Apple bereitet iOS 17 aktuell offenbar für das Sideloading auf dem iPhone vor. Genutzt werden soll dafür ein Mechanismus zur Verteilung von Apps für Firmenkunden. So schnell wird es damit aber noch nicht voran gehen. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wird früher oder später Sideloading am iPhone anbieten müssen, daran dürfte das Unternehmen zumindest in Europa nicht vorbei kommen. Ob es dann genutzt wird, liegt beim Nutzer. Nun laufen offenbar erste Vorbereitungen für diese neue Funktion, das zeigen Hinweise in der Beta von iOS 17, hier die Infos. Einige Entwickler finden diese Entwicklung wundervoll.

Apples Chinageschäft leidet

Apples iPhone hat es aktuell nicht leicht auf dem chinesischen Markt. Dort weht ein neuer, patriotischer Wind und viele Chinesen greifen dieser Tage vermehrt zu einheimischen Marken. Huawei profitiert davon, Apple eher weniger, hier die Infos.

Vodafone ist zu teuer

Vodafone hat, wie viele andere Dienstleistungsunternehmen auch, zuletzt die Preise erhöht – zu viel und vor allem unter unzulässigen Bedingungen, finden Verbraucherschützer. Sie klagen gegen den Konzern und Privatkunden können mitmachen, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat neue Betas verteilt: iOS 17.2 und iPadOS 17.2 Beta 3, macOS Sonoma 14.2 Beta 3, watchOS 10.2 Beta 3 und tvOS 17.2 Beta 3, auch visionOS ist in einer neuen Beta da.

Die Targobank wurde von Cyber-Gangstern erwischt.

Deshalb hat die Bank einigen tausend Kunden den Onlinezugang sperren müssen, mehr soll nicht passiert sein, hier die Infos.

Apple TV+ gibt es aktuell gratis für Roku-Kunden.

Die könnten drei Monate schauen, ohne zu bezahlen, was ihr dazu wissen müsst, lest ihr hier.

Tap to Pay startet in Frankreich.

Die Erweiterung von Apple Pay geht damit in einem direkten Nachbarland an den Start, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Mittwoch wünschen.

