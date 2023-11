Home Apps Ausblick: So sieht Telegram auf der Vision Pro aus

Telegramm arbeitet an einer eigenen App für die Vision Pro. Einen Vorgeschmack hat der Messenger nun geteilt.

Vor Jahren war WhatsApp dafür bekannt, auf jedem noch so obskuren System oder Gerät verfügbar zu sein, heute ist Telegram der Messenger, der zügig auf neue Plattformen expandiert. So möchte der Dienst auch von Anfang an auf der Vision Pro dabei sein. Ein erster Ausblick auf die Telegramm-App für Vision Pro wurde nun veröffentlicht.

Telegram entwickelt eine Anwendung, die allen Vorgaben von Apple für visionOS-Apps entsprechen soll, beteuert Pavel Durov, CEO von Telegram.

Alle Funktionen im Blick

Die Sidebar in der App erlaubt einen schnellen Zugriff auf Chats, Kontakte und Anrufe. Medien, Sprachnachrichten und die Stores dürften sämtlich in der App für die Brille verfügbar sein.

Auch einen immersiven Videoplayer und die Sticker in AR-Ausführung sind Teil der App. Geschrieben werden kann mit Siri oder der virtuellen Tastatur.

Es ist davon auszugehen, dass die App auf der Brille genutzt werden kann, sobald Apple die Vision Pro an den Start bringt, das wiederum dürfte irgendwann im ersten Drittel des kommenden Jahres der Fall sein. Wann die Vision Pro auch nach Deutschland kommt, ist nicht klar. Ebenfalls ist noch wenig darüber zu hören, wann andere Messenger wie WhatsApp oder Signal auf die Brille kommen werden, es ist aber zu erwarten, dass zumindest die großen Dienste sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen wollen. Den vollständigen Ausblick könnt ihr euch hier ansehen.

Was haltet ihr von der konzeptionellen Umsetzung?

