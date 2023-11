Home iPhone iPhone-Verkäufe in China leiden unter neuer Stärke von Huawei

Apple gerät in China weiter unter Druck. Das Comeback von Huawei kostet Apple Marktanteile des iPhone. Huawei war durch die US-Sanktionen gegen China vom internationalen Markt für Endkundenprodukte weitgehend verdrängt worden.

Apple macht eine schwierige Phase in China durch. Die dortigen Verkäufe des iPhones leiden unter einer neuen Stärke von Huawei. Die Verkäufe des chinesischen Tech-Konzerns wachsen weiter zweistellig, erläutert der Analyst Archie Zhang von Counterpoint Research in einer aktuellen Einschätzung.

Die Vorstellung des neuen großen Mate 60 traf bei den chinesischen Kunden auf großen Zuspruch. Große Formfaktoren sind beim chinesischen Verbraucher sehr beliebt. Ironischerweise war es ausgerechnet Apple, das die Konsumenten 2014 mit der Einführung des iPhone 6 Plus auf den Geschmack gebracht hatte.

Neuer Nationalismus setzt westliche Konzerne in China unter Druck

Apple und andere westliche Konzerne bekommen ein verändertes Konsumverhalten in China zunehmend zu spüren. Nachdem chinesische Konzerne und deren Marken auf dem internationalen Markt in Folge der amerikanischen Sanktionen gegen China auf dem Chipmarkt schwere Rückschläge hinnehmen mussten, sprang der chinesische Binnenkonsum deutlich an. Viele Kunden wurden von einem neuen Patriotismus im Rahmen einer Made in China-Marketingstrategie vieler chinesischer Konzerne angesprochen und griffen zuletzt vermehrt zu chinesischen Produkten.

Dies zeigt sich eindrucksvoll an den Verkaufszahlen im Oktober: Während die Verkäufe von Huawei um 83% zulegten, wuchsen die iPhone-Verkäufe um gerade einmal 11% trotz Vorstellung des neuen iPhone 15. Immerhin, die Nachfrage nach dem iPhone 15 Pro Max scheint hoch zu sein, einige Farbvarianten sind auch in China aktuell aufgrund des hohen Interesses kaum lieferbar.

