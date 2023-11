Home Apple Seit Jahren davon geträumt: Entwickler freut sich über Sideloading-Vorbereitungen in iOS-Beta

In iOS 17.2 bereitet Apple eine Möglichkeit vor, Apps auch von außerhalb des App Stores laden zu können. Hierfür wird eine Methode genutzt, die bislang vor allem von Unternehmen und großen Organisationen zur Verteilung von internen Apps für ihre Mitarbeiter verwendet wird.

Apple bereitet sich darauf vor, am iPhone in Zukunft auch Sideloading zu unterstützen. Hierfür könnte ein System zum Einsatz kommen, das Managed App Distribution-Framework. Es wird derzeit vor allem von Unternehmen und Organisationen verwendet, um Apps für Mitarbeiter bereitzustellen. In der Beta von iOS 17.2 finden sich nun Hinweise darauf, dass Apple diese Methode anpassen könnte, um in Zukunft auch alternative App Stores betreiben zu können, die bislang von Apple verboten sind.

Der Entwickler hinter dem Projekt AltStore zeigt sich begeistert von der bevorstehenden Änderung. Dies sei genau das, wovon er schon jahrelang geträumt hatte, erklärte er in einem Posting.

App Store-alternativen ermöglichen mehr Flexibilität

Die EU schreibt mit dem Digital Markets Act unter anderem auch die Öffnung des App Stores vor, um den Wettbewerb zu stärken, dieser kommt auf mehr als 45 Millionen Nutzer in der EU und wird somit als Gatekeeper eingestuft.

Die Möglichkeit zu alternativen App Stores macht nicht nur den Weg frei für Apps, die nicht in den App Store aufgenommen werden, etwa aus Lizenzgründen, Unternehmen und Entwickler können ihre Anwendungen auch abseits des iTunes-Zahlungssystems vertreiben und somit der Provision von Apple entgehen.

Spiele-Publisher können etwa ihre Titel in eigenen Game-Hubs bereitstellen, ein Vorgang, an dem sich vor Jahren der epische Konflikt mit Epic Games entzündet hatte. Die neue EU-Regulierung wird ab März greifen, Apple möchte dafür sorgen, dass das Sideloading sicher bleibt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

