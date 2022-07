Home Betriebssystem Sexuelle Belästigung per iMessage: Apple schränkt Löschen und Bearbeiten deutlich ein

In iOS 16 können Nutzer erstmals auch in iMessage gesendete Nachrichten nachträglich löschen oder bearbeiten, doch Apple schraubt noch einmal an der Funktion: Die jüngste Beta verschärft die Beschränkungen dieser beiden Funktionen deutlich.

Apple bringt in Kürze das, was WhatsApp, Skype und andere Messenger schon seit Jahren bieten: Ab iOS 16 können Nutzer auch in Apples Messenger iMessage eine gesendete Nachricht noch nachträglich bearbeiten und die Nachricht auch gleich ganz zurückholen.

Doch dieses Feature rief nach dessen Vorstellung auf der WWDC 2022 umgehend Kritiker auf den Plan. Die Möglichkeit, gesendete Nachrichten einfach ungeschehen zu machen, ermutige zum Versenden sexuell übergriffiger Nachrichten an Frauen, monierten Bürgerrechtler, Apfelpage.de berichtete. Apple reagiert nun auf diese Kritik, ohne diese anzusprechen. In der jüngsten Beta können Nutzer eine gesendete Nachricht nur noch mit Einschränkungen bearbeiten.

Bearbeitungsverlauf ist jetzt sichtbar

Insgesamt fünfmal können Nutzer eine gesendete iMessage bearbeiten, diese Änderung führt Apple mit iOS 16 und iPadOS 16 Beta 4 ein, die heute Abend verteilt wurde. Auch ist der Bearbeitungsverlauf vollständig sichtbar und zwar für Empfänger und Absender gleichermaßen.

Zeit zum Zurückholen wird deutlich verkürzt

Eine andere Änderung gibt es auch beim Zurückholen von Nachrichten: Bis jetzt hatte der Absender 15 Minuten Zeit, um eine Nachricht nach dem Versenden zurückzurufen. Diese Frist wird in der jüngsten Beta auf knappe zwei Minuten reduziert.

Auch für das Bearbeiten einer Nachricht gibt es eine Frist: Hier hat der Nutzer nach wie vor 15 Minuten Zeit.

Zum Vergleich: Bei WhatsApp können Nutzer Nachrichten bis maximal drei Monate nach dem Versenden löschen, wenn jeweils die aktuellste Version genutzt wird, mindestens aber ist das Löschen noch eine Stunde nach dem Versenden möglich.

Wie findet ihr die neuen Limits bei iMessage unter iOS 16?

