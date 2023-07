Home iCloud / Services Sci-Fi-Serie „SILO“: Erste Staffel endet mit einem Knall

Sci-Fi-Serie „SILO“: Erste Staffel endet mit einem Knall

Apple TV+ hat eine Vielzahl an wirklich guten Serien, doch ein paar Inhalte stechen besonders hervor. Zu den cineastischen Leuchttürmen auf dem Streamingdienst zählt auch die neue Serie „SILO“ , deren erste Staffel heute endete.

Erste Staffel von „SILO“ endet mit einem Knall

Die dystopische Sci-Fi-Serie „SILO“ hat sich in den USA innerhalb kürzester Zeit zur meistgestreamten Serie gemausert, Apfelpage berichtete. Einem Anspruch, dem die Serie auch mit dem Staffelfinale mehr als gerecht wurde. Der Dienst strahlt nun die zehnte und letzte Episode der Serie aus und überrascht mit einigen Wendungen und überrascht mit einer schockierenden Enthüllung.

Zweite Staffel bereits in Arbeit

Eingefleischte Fans werden sicherlich betrübt sein, dass die erste Staffel bereits zu Ende ist. Doch Apple TV+ hat die zweite Staffel bereits in Auftrag gegeben, Apfelpage berichtete. Da Apple die zweite Staffel vor dem Autorenstreik in Auftrag gab, sollte es zumindest an dieser Front keine Verzögerungen geben. Sollte es bei den Dreharbeiten und bei der Postproduktion keine großen Verspätungen geben, könnte die zweite Staffel im Frühling 2024 starten. Das wäre zwar ambitioniert, doch machbar. Der Streamingdienst hat sich jedoch nicht konkret dazu geäußert.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

