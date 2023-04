Home Apple Schuldig: Ex-Apple-Logistiker muss ins Gefängnis und kassiert Millionenstrafe

Das kommt teuer: Weil er über Jahre Rechnungen und Bestellungen manipuliert hat, muss Dhidrenda Prasad nun ins Gefängnis. Außerdem soll der ehemalige Apple-Mitarbeiter Millionen an seinen früheren Brötchengeber zurückzahlen.

In Apples Lieferkette geht es schon mal hektisch zu, da fällt die ein- oder andere Million nicht auf, die man für sich selbst abzweigt. Das mag der Gedanken von Dhidrenda Prasad gewesen sein. Er war von 2008 bis 2018 für Apples Lieferkettenmanagement tätig. Während dieser Zeit hat er Bestellungen und Rechnungen künstlich aufgeblasen und sich die Differenz in die eigene Tasche gesteckt. Prasad hat etwa Apple doppelt für Bestellungen zahlen lassen, dabei arbeitete er mit zwei anderen Unternehmen zusammen. Schon vor Monaten während des Prozesses bekannte er sich in einigen Anklagepunkten wie etwa des Betrugs sowie des Betrugs zum Nachteil der Vereinigten Staaten schuldig, wie US-Branchendienste diese Woche berichtet hatten.

Drei Jahre Gefängnis und massige Geldstrafe

Für drei Jahre muss er nun ins Gefängnis, weitere drei Jahre wird er verschärft überwacht. Außerdem muss er eine deftige Geldstrafe berappen. 5,5 Millionen Dollar persönlicher Vermögenswerte hat der Staat bereits beschlagnahmt, weitere acht Millionen Dollar muss er noch zahlen, darunter auch einen Millionenbetrag an die amerikanische Steuerbehörde, die hatte er nämlich auch geschädigt. Ob er im Anschluss wieder für Apple in einer verantwortlichen Position arbeiten wird, erscheint zumindest fraglich.

