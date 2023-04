Home Apple Watch Verzögert: Apple Watch mit Mikro-LEDs soll später kommen

Verzögert: Apple Watch mit Mikro-LEDs soll später kommen

Die Apple Watch soll in Zukunft neuartige Mikro-LED-Displays bekommen. Diese bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber der gegenwärtig genutzten OLEDs. Allerdings wird sich die Einführung der neuen Displaytechnik wohl noch verzögern.

Apple plant dem Vernehmen nach schon länger einen Wechsel der Displaytechnologie an der Apple Watch. Dort kommen heute OLED-Displays zum Einsatz und dies ist bereits seit Einführung der ersten Apple Watch im Jahr 2015 so. In Zukunft soll sich das aber ändern, dann nämlich werde Apple Mikro-LEDs einsetzen, heißt es seit Anfang des Jahres seitens verschiedener Beobachter.

Im Jahr 2024 werde Apple die erste Apple Watch Ultra mit den neuen Bildschirmen bringen, so zuvor einige Experten. So rasch wird es aber wohl nicht gehen.

Neue Apple Watch mit Mikro-LEDs kommt später

Apple werde diesen Zeitplan nicht einhalten können, so der bekannte Analyst Ross Young vom Marktforscher DSCC, der die Displaybranche im Auge behält. Es sei nicht realistisch, bis Ende kommenden Jahres mit den neuen Panels in die Massenproduktion zu gehen. Erst in der zweiten Jahreshälfte 2025 könne Apple eine Apple Watch mit Mikro-LEDs auf den Markt bringen.

https://twitter.com/dsccross/status/1651626420593106944?s=61&t=XBY5BnAuXuYG2CqDYVkumQ

Die neuen Panels bieten eine bessere Farbtreue, sind resistenter gegen Einbrenn-Effekte und energieeffizienter als OLEDs, was in der Uhr besonders wichtig ist. Allerdings ist die Fertigung – zumindest derzeit noch – ungleich aufwendiger.

Die Apple Watch macht wohl nur den Anfang: Im Anschluss sollen auch andere Apple-Produkte wie das iPhone die neuen Displays erhalten, bis das allerdings passiert, dürften noch einige Jahre vergehen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!