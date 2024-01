Home Apple Schneller Sky-Abo kündigen | Peloton-Verkauf 2024? – Apple vs. Großbritannien – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die britische Regierung würde gern überall mithören und mitlesen. Bürgern im Vereinigten Königreich mögen das nicht so gern, die Tech-Firmen ebenso wenig, sie fürchten um die Gunst eben dieser Bürger. Daher haben nun Apple und einige andere Tech-Firmen Druck in London gemacht. Das Ziel: Das neue Gesetz soll entschärft werden. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

In Großbritannien soll der Staat demnächst mitlesen können, was so auf WhatsApp oder Telegram geschrieben wird. Hierzu soll ein neues Gesetz verabschiedet werden, das unter anderem das Ende einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vorsieht. Das verärgert allerdings Tech-Giganten, die Image-Verluste fürchten und daher mit massiven Drohungen in Richtung London auftreten – Argumente, die in der Hauptstadt durchaus gehört werden dürften, hier die Infos.

Wird Peloton bald von Apple übernommen?

Das sagt zumindest eine Investmentfirma, die von einem Analysten geleitet wird, der zuvor Jahre damit zugebracht hatte, unter anderem Apple zu an analysieren. Nun heißt es von dort, noch in diesem Jahr werde Apple den angeschlagenen Anbieter von Fitnesslösungen übernehmen, hier die Infos.

Kündigung ohne Login ist vorgeschrieben

Wer Sky-Kunde ist, muss auch ohne Login in sein Kundenkonto kündigen können, das wurde nun gerichtlich entschieden. Hintergrund ist der Umstand, dass Unternehmen Kunden zwar den Abschluss eines Abos immer gern leicht machen, das Kündigen aber weniger, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Es gab wieder neue Betas, es sind dies iOS 17.3 und iPadOS 17.3 Beta 2, macOS 14.3 Beta 2, watchOS 10.3 Beta 2 und tvOS 10.3 Beta 2.

Betas können iPhones ausschalten.

Leider bringt die neue Beta auch einen neuen Bug mit: Sie kann ein iPhone unbenutzbar machen, hier die Infos.

Apple TV+ verlängert eine Serie.

Eine der Serien auf Apple TV+ wird verlängert, es ist ein Original, bei dem Zuschauer häufiger mal etwas zu lachen haben, hier die Infos.

Die MMS will nicht sterben.

Die MMS kann noch immer in einigen Netzen von deutschen Kunden verschickt werden, wer weiß, wie lange noch, ^.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

