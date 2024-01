Home Sonstiges Wegweisendes Urteil? Sky/WOW muss Kündigung ohne Login ermöglichen

Wegweisendes Urteil? Sky/WOW muss Kündigung ohne Login ermöglichen

Die Anzahl der Streamingdienste hat massiv zugenommen, was zu einem harten Wettbewerb führt. Die Anbieter sind einem Verdrängungsmarkt und müssen anschließend versuchen, die Kunden an sich zu binden. Dafür nutzt man allerlei Tricks. Unter anderem soll die Möglichkeit der Kündigung möglichst gut versteckt werden. Hier haben die Verbraucherschützer einen weiteren Sieg errungen.

WOW muss Kündigung ohne Login in Kundenaccount ermöglichen

Die Kündigung von Onlineverträgen über einen Kündigungsbutton muss auch ohne Anmeldung auf der Webseite möglich sein, entschied das Landgericht München I (Az: 33 O 15098/22) nach einer Klage der Verbraucherschützer. Das Urteil war bereits Anfang Oktober 2023 gefällt worden, wurde aber erst im Dezember 2023 durch den Verbraucherzentrale Bundesverband öffentlich. Sky hatte zunächst vor dem Oberlandesgericht München I Einspruch eingelegt, diesen aber zurückgezogen. Auch die Webseite des Streamingdienstes wurde nun entsprechend überarbeitet, die Kündigung ist nun auch ohne Login in das Kundenkonto möglich.

Kündigungen sind gesetzlich eindeutig klar geregelt

Zunächst einmal das Offensichtliche: Seit Juli 2022 müssen alle Firmen über das Internet kostenpflichtige Abonnements anbieten, einen sogenannten Kündigungsbutton bereitstellen. Dieser muss leicht und offen ersichtlich zugänglich sein, auch ohne Login in das Kundenkonto. Wir haben gerade einmal nachgeschaut und nicht nur Sky lässt sich als Schwarzes Schaff bezeichnen. Auch bei Spotify, Netflix und Co. müssen wir uns in unser Kundenkonto einloggen, um das kostenpflichtige Abonnement zu beenden. Mit diesem Urteil dürfte 2024 in diese Thematik neue Bewegung hineinkommen

