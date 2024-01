Home Betriebssystem Rückzieher: iOS 17.3 Beta 2 wird nach Problemen nicht mehr verteilt

Apple hat die Verteilung von iOS 17.3 Beta 2 zunächst unterbrochen. Grund dafür ist, dass die jüngste Beta wohl zu großen Problemen bei einigen iPhones führen kann. Diese bleiben bei der Installation in einer Neustart-Schleife hängen.

Apple hat am späteren heutigen Abend deutscher Zeit die Verteilung der zweiten Beta von iOS 17.3 zunächst ausgesetzt. Damit reagierte das Unternehmen auf verschiedene Berichte über Probleme in Zusammenhang mit der neuen Beta.

iOS 17.3 Beta 2 löst teilweise Neustart-Schleife aus

Die vor wenigen Stunden von Apple für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellte neue Beta 2 von iOS 17.3 hatte zu teils erheblichen Problemen bei einigen iPhones geführt, wie wir in einer früheren Meldung am Abend berichtet hatten.

In Folge der Installation waren iPhones von einigen Nutzern in eine Neustart-Schleife geraten und unbenutzbar geworden. Der einzige Weg, die Geräte wieder in Betrieb zu nehmen, ist eine Wiederherstellung vermittels eines Macs und optional auch eines Dritt-Tools, um Datenverlust zu verhindern.

Der Grund für diese Problematik ist noch nicht bekannt, in diesem Zusammenhang sei allerdings einmal mehr auf den Umstand verwiesen, dass es bei Beta-Versionen von noch nicht für die Allgemeinheit veröffentlichter Updates regelmäßig zu teils auch erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen kommen kann, diese Betas sollten daher keinesfalls auf produktiv genutzten Geräten instaliet werden.

