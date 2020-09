Schlechte Aussichten: iPhone 12 mit schnellster 5G-Spielart wohl nur für wenige Kunden und Länder

Das iPhone 12 wird es womöglich nur für sehr wenige Kunden mit der schnellsten 5G-Variante geben. mmWave-Netze gibt es bis auf weiteres wohl nur in wenigen Ländern, also ist Apples Kalkül offenbar, mmWave im iPhone auch nur in wenigen Ländern anzubieten. Die schlechte Nachricht für die Nutzer hier: Deutschland gehört nicht dazu.

Eine Ärgerliche Prognose hat heute abermals frische Nahrung bekommen: Apple wird das iPhone 12 wohl nur in sehr begrenztem Maß mit 5G in der Spielart mmWave ausstatten. Unter mmWave versteht man die Nutzung ultrahoher Frequenzen im zweistelligen GHz-Bereich, diese ermöglichen extreme Übertragungsraten von bis zu einem GBit/s und Latenzen von einer ms, erfordern aber unmäßig viele Funkmasten und eignen sich daher nur für die Nutzung in Metropolregionen.

Bis jetzt ist immer noch nicht klar, welche iPhone 12-Modelle 5G mit mmWave erhalten, aber ein e neue Prognose verheißt wenig Grund für Optimismus.

Nur das iPhone 12 Pro Max soll 5G mit mmWave erhalten und auch nicht überall

Danach werde Apple 5G mit mmWave nur im iPhone 12 Pro Max unterbringen. Nur in diesem größten neuen iPhone finde sich der Platz für das aufwendige Antennensystem, das hier zum Einsatz kommen muss, heißt es. Damit aber noch nicht genug der schlechten Nachrichten: Apple werde auch nur in ganz wenigen Märkten ein iPhone 12 Pro Max mit 5G-mmWave anbieten, nämlich überall dort, wo auch 5G-mmWave-Netze aufgebaut werden.

Dies sind aktuell die USA, Japan und Südkorea. Für Europa gibt es keine entsprechenden Pläne. Ob ein mmWave-Netz in Deutschland je gebaut wird und wann es eine signifikante Fläche und Bevölkerungsanteile versorgen können wird, ist völlig offen. Hier sollte indes mit einem Zeitraum von reichlich einem halben Jahrzehnt gerechnet werden. Ob Apple vorher schon mmWave-5G in die übrigen neuen Geräte bringen wird, steht dahin.

Schon zuvor wurde ein entsprechend zurückhaltendes Vorgehen von Apple befürchtet, Apfelpage.de berichtete. 5G-mmWave ist teuer, dem Vernehmen nach kostet es bis zu 135 Dollar zusätzlich in der Fertigung.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!