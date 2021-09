Home Daybreak Apple Safari 15 mit Fehlern | großes iWork-Update | iPad Mini-Bildschirm laggt – Daybreak Apple

Safari 15 mit Fehlern | großes iWork-Update | iPad Mini-Bildschirm laggt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das iPad Mini 6 verärgert beim Scrollen hier und da einige Nutzer, diese Problematik greifen wir auf. Außerdem: Safari macht Probleme in seiner neuesten Version am Mac. Damit willkommen zur aktuellen Übersicht am Morgen.

Der Bildschirm am iPad Mini 6 überzeugt einige Nutzer nicht ganz so recht. Die Inhalte beim Scrollen erscheinen vielen Anwendern träge und ungleichmäßig. Dieses Phänomen wird von einigen Anwendern auch noch bei anderen Geräten von Apple beobachtet, hier lest ihr weitere Details.

Safari 15 ärgert viele Nutzer

Safari 15 ist die aktuellste Version von Safari: Tab-Gruppen, mehr Sicherheit, verbesserte Performance, doch all das führt bei einigen Nutzern nur zu schwachem Grinsen. Der Grund: Alles ist schlechter. Keine Performancezugewinne sind zu beobachten und der Browser nervt mit verschiedenen Problemen, hier dazu mehr Details.

iWork bekommt ein großes Update

Apple hat seine Office-Suite mit einem vergleichsweise großen Update ausgestattet. Pages, Numbers und Keynote wurden auf die Version 11.2 aktualisiert, diese neue Version bringt nicht nur Sofortübersetzungen für die Apps, auch verschiedene weitere Verbesserungen wurden eingebracht, hier lest ihr weitere Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Beats Flex sind wirklich teuer geworden: Apple hat die günstigsten Kopfhörer seines Bluetooth-Lineups um einiges teurer gemacht, mehr dazu hier.

Das iPad Mini 6 ist manchmal zu langsam.

Scrollen verärgert oftmals Nutzer des iPad Mini 6: Dessen Bildschirm zieht Inhalte verschiedentlich nicht in allen Bereichen gleichmäßig nach, Apple ist im Support wenig hilfreich, mehr dazu hier.

Apple will nicht böse sein.

Apple reagiert auf Vorwürfe von Sicherheitsspezialisten, wonach iOS 15 unnötig von Sicherheitsproblemen betroffen sein soll, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Die Erklärung Apples überzeugt allerdings kaum, mehr dazu hier.

Apple TV+ bezahlt Bühnenarbeiter schlecht.

Was können die Mitarbeiter dafür, wenn die Produktionen von Apple TV+ keinen Erfolg haben?

Richtig! Genau gar nichts – dennoch werden diese Beschäftigten schlechter als der Branchenschnitt bezahlt, mehr dazu hier.

Damit darf ich euch auch einen entspannten Mittwoch wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!