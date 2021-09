Safari 15 mit Abstürzen und Fehlermeldungen, bei euch auch?

Safari 15 sollte schneller sein und die Sicherheit erhöhen, doch bei einigen Nutzern führt der neue Browser eher zu schlechterer Performance. Über Abstürze und Fehlermeldungen wird berichtet. Wie sieht es bei euch aus?

Vor einigen Tagen hatte Apple Safari 15 für alle Nutzer veröffentlicht. Dieser neue B Browser ist Bestandteil von macOS Monterey, das später dieses Jahr erscheinen wird, wurde jedoch auch schon für die beiden Vorgängersysteme macOS Big Sur, das noch aktuelle macOS, sowie macOS Catalina verteilt, Apfelpage.de berichtete.

Safari 15 bringt Neuerungen wie die synchronisierten Tab-Gruppen und eine laut Apple bessere Performance vor allem beim Seitenaufbau. Tatsächlich sorgte das Update bei einigen Nutzern aber für eine schlechtere Performance.

Verschiedentlich klemmt Safari 15 noch im Alltag. So ist eine seltsame Auffälligkeit offenbar, dass der Browser abstürzt, wenn ein YouTube-Clip zu den Lesezeichen hinzugefügt wird.

Diesen Bug konnten wir unter Safari 15 nicht reproduzieren, dafür aber andere. So ist etwa eine deutlich schlechtere Performance beim Laden vieler Webseiten aufgefallen.

Andere Nutzer klagen über Probleme, bestimmte Seiten überhaupt laden zu können. In diesen Fällen gebe Safari 15 nur eine Fehlermeldung aus, berichten betroffene Nutzer etwa in Apples eigenen Supportcommunities sowie auf Reddit und dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Wiederum andere Anwender fühlen sich schlicht verwirrt durch die neue Tab-Gruppen-Funktionalität.

My strong advice to MacOS Big Sur users, if it’s not too late for you already, is NOT to upgrade to Safari 15.

The new tabs are terrible. I’ve tried them, given them a fair shot, but they’re ugly at best, and I find them genuinely confusing. I feel lost.

— John Gruber (@gruber) September 25, 2021