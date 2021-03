Home Hardware Ring Alarm Außensirene und und neue Generation vom Ring Alarm vorgestellt

Ring ist der namhafte Hersteller von Smart-Home-Produkten, die das eigene Zuhause ein sicherer machen sollen. Neben der bekannten Ring Doorbell wurde nun auch die Ring Alarm Außensirene und eine neue Generation vom Ring Alarm enthüllt.

Die überarbeitete Version vom Ring Alarm, einer smarten Alarmanlage, und die mitgelieferten Kontakte für Türen und Fenster kommen mit einem neuen Design. Letztere sind nun ein wenig schmaler, wodurch das Anbringen in Zwischenräumen ab sofort leichter sein soll. Am Hauptmodul selbst wurden einige weitere Tasten verbaut, die zum Wechseln des Zuhause- und Abwesenheits-Modus und zum Deaktivieren des Alarms dienen.

Der Alarm selbst lässt sich mit dem neuen Modell nun schneller manuell auslösen, wodurch eingestellte Kontakte bei beispielsweise einem Notfall schneller kontaktiert werden. Das Einschalten der bereits bekannten „unterstützten Überwachung“, bei der die eingestellten Kontakte ebenfalls im Falle eines Alarms informiert werden, funktioniert nun ebenfalls über einen Tastendruck. Natürlich ist das Gerät auch wieder mit Amazon Alexa kompatibel.

Neues Produkt: Die Ring Alarm Außensirene

Eine Erweiterung für den Ring Alarm ist die komplett neue Ring Alarm Außensirene. Was diese tut, kann man sich sicher schon vorstellen. Aktiviert sich der Alarm, ertönt eine Sirene und aktiviert sich eine rot blinkende LED. Optional fungiert die Außensirene als Beleuchtung in der Nacht. Sie kann so konfiguriert werden, dass zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang ein weißes Licht erscheint.

Ring Alarm Außensirene und Ring Alarm (2. Gen): Preise und Verfügbarkeit

Die Vorbestellungen für den neuen Ring Alarm starten heute. Ab 28. April ist das Produkt dann erhältlich, es kostet 249 Euro (UVP). Die Ring Alarm Außensirene ist ab dem 31. März für 79 Euro (UVP) zu haben. Die Vorbestellungen für dieses Modell beginnen ebenfalls heute. Interessenten können ihre Kontaktdaten auf der Ring-Homepage eintragen, um informiert zu werden, sobald die neuen Geräte kaufbar sind.

