Release deutet sich an: Neues Apple Display in Datenbank aufgetaucht

Mit dem Studio Display und dem Pro Display XDR hat Apple zwei Monitore im Angebot, um das Maximum aus dem Mac mini oder Mac Studio herauszuholen. Seit geraumer Zeit wird über einen Nachfolger des Studio Display spekuliert, nun kommt es Bewegung in die Thematik.

In einer chinesischen Datenbank ist ein neues Kürzel registriert worden, das ein bisher unveröffentlichtes Display mit Apple in Verbindung bringt. Wie MacRumors aufgefallen ist, handelt es sich dabei um die Produktkennung A3350. Um welches der beiden Displays es sich handelt, geht daraus aber nicht hervor.

Studio Display 2: Immer noch LCD statt OLED

In den gelisteten Informationen ist lediglich die Rede von einem „High Performance LCD-Display“. Beide oben angesprochenen Monitore setzen in der ersten Generation auf LCD statt OLED, das wird sich – zumindest in einem Fall – vorerst nicht ändern.

Interessant ist der Zeitpunkt der Registrierung. Wie MacRumors schreibt, wurde das aktuelle Studio Display drei Monate vor dem Start im März 2022 registriert. Eine Veröffentlichung des nun angemeldeten Produkts im März oder April scheint also wahrscheinlich.

Das aktuelle Pro Display XDR ist deutlich älter, es wurde im Sommer 2019 gemeinsam mit dem aktuellen und vermutlich letzten Mac Pro vorgestellt. Über welches Update würdet ihr euch mehr freuen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.