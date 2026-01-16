DECODED: Limited Edition Dark Ruby Hülle für die iPhone-17-Familie vorgestellt

Wer eine farblich kräftige und dennoch stilvolle Hülle für sein neues iPhone sucht, könnte hier bei DECODED fündig werden. Der Hersteller hat für die iPhone-17-Familie eine limitierte Farbvariante aufgelegt.

Die neue Hülle von DECODED

Das Case besteht aus vollnarbigem ECCO Leder aus nachhaltiger Gerberei und überzeugt durch angenehme Haptik sowie eine mit der Zeit entstehende einzigartige Patina. Eine stoßfeste Konstruktion schützt das iPhone zuverlässig bei Stürzen au bis zu 1,2 Metern, während wine weiche Mikrofaser-Innenauskleidung Kratzen verhindert. Dank der Metallknöpfe, dem Metallrahmens zum Schutz der Kamera sowie der glasbedeckten Camera-Control-Button, sorgen Langlebigkeit und eine präzise Bedienung für maximalen Komfort. Die Decoded Dark Ruby Leather Case ist MagSafe-kompatibel, unterstützt kabelloses Laden und richtet sich an Nutzer, die Wert auf Schutz, Funktionalität und hochwertiges Design legen.

Leder-Backcover für das iPhone

Bezogen mit vollnarbigem ECCO-Leder aus nachhaltiger Gerberei

Natürlich alterndes Leder entwickelt mit der Zeit eine individuelle Patina

Stoßresistenter Polycarbonat-Innenrahmen schützt vor Stürzen bis zu 1,2 Metern

Mikrofaser-Innenfutter schützt vor Kratzern und Abnutzung

Präzisionsgefräster, voll umschließender Metall-Kameraring für umfassenden Linsenschutz

Integrierte Metalltasten für präzise Steuerung und langlebige Bedienung

Glasabgedeckte Action-Taste mit Silikonmembran für Schutz und klare Haptik

Erhöhte Kanten zum Schutz von Display und Frontkamera

MagSafe-kompatibel für kabelloses Laden und Zubehör

Präzise Aussparungen für USB-C-Anschluss und Lautsprecheröffnungen

Verpackung aus recyceltem Material, plastikfrei

Kompatibel mit iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max

Preise und Verfügbarkeit

Die Hülle liegt bei moderaten 49,99 Euro und kann ab sofort über Technikdirekt.de bestellt werden. Nur mal als Vergleich: Das Case aus Feingewebe von Apple kostet 69,99 Euro