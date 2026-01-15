Spotify erhöht erneut die Preise: Deutschland dürfte folgen

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify erhöht erneut die Preise für seine Premium-Abonnements. Nach der bereits 2025 gestarteten weltweiten Preisrunde folgen nun weitere Anpassungen. Aktuell betrifft das Nutzer in den USA sowie in Estland und Lettland. Die höheren Preise sollen in den kommenden Wochen wirksam werden. Deutschland ist vorerst noch nicht betroffen – zumindest offiziell.

Zunächst keine Auswirkungen für Deutschland

Spotify informiert betroffene Abonnenten per E-Mail über den neuen Preis und den Zeitpunkt der Umstellung. Für Bestandskunden greift die Erhöhung jeweils ab dem nächsten Abrechnungszeitraum. Alternativ kann das Abo gekündigt oder angepasst werden. Am Funktionsumfang ändert sich nichts: Werbefreies Musikhören, Offline-Downloads und freie Titelwahl bleiben bestehen.

Überraschend kommt dieser Schritt nicht. Bereits Ende November 2025 deutete sich an, dass Spotify 2026 erneut an der Preisschraube drehen wird. Darüber hat Apfelpage bereits berichtet. Für den deutschen Markt ergeben sich daraus aktuell keine direkten Folgen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt jedoch, dass Spotify Preiserhöhungen in Europa häufig zeitversetzt umsetzt. In vielen Fällen folgten europäische Märkte den US-Anpassungen mit weniger als einem halben Jahr Verzögerung. Entsprechend wäre es naiv, davon auszugehen, dass Deutschland dauerhaft verschont bleibt.

Rückblick: Spotify-Preise in Deutschland seit August 2025

Erst im August 2025 hatte Spotify hierzulande sämtliche Premium-Tarife deutlich verteuert und gleichzeitig neue Basic-Varianten für Bestandskunden eingeführt. Diese ermöglichen günstigeres Streaming, verzichten jedoch auf den integrierten Hörbuchzugang. Aktuell gelten in Deutschland folgende Preise:

Individual: 12,99 € (zuvor 10,99 €)

12,99 € (zuvor 10,99 €) Duo: 17,99 € (zuvor 14,99 €)

17,99 € (zuvor 14,99 €) Family: 21,99 € (zuvor 17,99 €)

21,99 € (zuvor 17,99 €) Student: 6,99 € (zuvor 5,99 €)

Diese Preisanpassung ist noch keine sechs Monate alt – dennoch steht international bereits die nächste Runde an. Das unterstreicht, dass Preiserhöhungen bei Spotify inzwischen zur Regel geworden sind, nicht mehr zur Ausnahme.