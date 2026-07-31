Rekord im Servicegeschäft: Apple erreicht 1,5 Milliarden zahlende Abos

Apple hat einen neuen Meilenstein erreicht: Im Rahmen der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen teilte der iPhone-Konzern mit, dass es inzwischen mehr als 1,5 Milliarden kostenpflichtige Abonnements über seine Plattform verwaltet. Gleichzeitig erzielte die Services-Sparte einen neuen Umsatzrekord und bleibt damit einer der wichtigsten Wachstumstreiber des Konzerns.

Die Zahl von 1,5 Milliarden umfasst sämtliche kostenpflichtigen Abonnements, die über Apples Ökosystem laufen. Dazu gehören unter anderem Dienste wie iCloud+, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple News+ sowie Abonnements für Apps von Drittanbietern, die über den App Store abgeschlossen werden. Apple veröffentlichte jedoch keine Aufschlüsselung nach einzelnen Diensten.

Services erzielen Rekordumsatz

Damit setzt sich das starke Wachstum des Servicegeschäfts laut Medienberichten fort. Bereits in den vergangenen Jahren hatte Apple regelmäßig neue Rekordwerte bei den Abonnements gemeldet. Die Marke von 1,5 Milliarden unterstreicht, wie wichtig wiederkehrende Einnahmen für das Geschäftsmodell des Unternehmens geworden sind.

Parallel zum neuen Abonnement-Meilenstein meldete Apple für das Juni-Quartal einen Rekordumsatz von über 30 Milliarden US-Dollar im Services-Bereich. Dazu tragen neben den eigenen Abonnementdiensten auch Einnahmen aus dem App Store, AppleCare, Werbung, Zahlungsdiensten und Lizenzvereinbarungen bei. Kommende Woche startet mit AppleCare One ein weiterer Apple-Dienst, in den USA gibt es seit dieser Woche Apple Upgrade.