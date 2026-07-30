BREAKING: Apple bricht Rekord bei Q3-Quartalszahlen

Apple hat seine Finanzergebnisse für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt – und die fallen deutlich besser aus als von Experten erwartet. Haupttreiber des Erfolgs: Ein starkes Plus von 22 Prozent bei den iPhone-Verkäufen.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick (vs. Wall-Street-Prognosen)

Gewinn pro Aktie (EPS): 2,02 US-Dollar (aufgrund von Zollerstattungen nicht direkt mit der Schätzung von 1,89 US-Dollar vergleichbar)

Umsatz: 109,42 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden 108,65 Milliarden US-Dollar)

So lief es in den einzelnen Sparten

iPhone: 54,25 Mrd. USD (Erwartet: 53,86 Mrd. USD)

Mac: 10,35 Mrd. USD (Erwartet: 8,74 Mrd. USD)

iPad: 6,19 Mrd. USD (Erwartet: 6,92 Mrd. USD)

Wearables, Home & Accessories: 7,88 Mrd. USD (Erwartet: 7,82 Mrd. USD)

Services: 30,74 Mrd. USD (Erwartet: 31,22 Mrd. USD)

Die Bruttomarge lag bei starken 50,1 % – auch dieser Wert ist wegen der Zollerstattungen nicht 1:1 mit den prognostizierten 47,9 % vergleichbar. Auf der hohen Kante hat der Konzern aus Cupertino aktuell ein beachtliches Barvermögen von 146,52 Milliarden US-Dollar.

Reingewinn klettert deutlich – Letzter Earnings Call für Tim Cook

Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 24,43 Milliarden US-Dollar (1,57 US-Dollar pro Aktie) auf 29,79 Milliarden US-Dollar (2,02 US-Dollar pro Aktie). Apple merkte an, dass im Gewinn pro Aktie ein Einmaleffekt von 11 Cents durch Zollerstattungen enthalten ist.

Einen offiziellen Ausblick auf das kommende Quartal gab es im Bericht noch nicht – traditionell verrät Apple diese Details erst im anschließenden Earnings Call mit den Analysten.

Besondere Note: Es ist der letzte Quartalsbericht unter der Regie von CEO Tim Cook, bevor er das Steuer an John Ternus übergibt. Cook wird sich im Call unter anderem dazu äußern, wie Apple die aktuellen Engpässe bei den Komponenten einschätzt.

An den Finanzmärkten wurden für das Quartal solide Ergebnisse erwartet. Analysten rechnten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,88 US-Dollar sowie einem Umsatz von rund 108,8 Milliarden US-Dollar. Das entspräche im Vergleich zum Vorjahresquartal einem Umsatzplus von rund 15,6 Prozent und einem Gewinnanstieg von knapp 20 Prozent.

Apple hatte bereits im April ein Umsatzwachstum zwischen 14 und 17 Prozent in Aussicht gestellt. Die aktuellen Analystenschätzungen liegen nahezu in der Mitte dieser Prognosespanne. In den vergangenen vier Quartalen hatte das Unternehmen die Markterwartungen jeweils übertroffen.

Besonders im Fokus der Investoren dürfte jedoch der Ausblick des Unternehmens stehen. Von großem Interesse ist, welche Auswirkungen Apple vom neuen Upgrade-Programm erwartet, das Kunden den Gerätekauf über monatliche Raten erleichtern soll.

Analysten wollen vor allem wissen, ob das Programm nach Einschätzung des Unternehmens lediglich dazu beitragen wird, mögliche Kaufzurückhaltung infolge gestiegener Gerätepreise abzufedern oder ob Apple dadurch mit zusätzlichem Wachstum rechnet. Die Aussagen des Managements zu diesem Thema könnten maßgeblich beeinflussen, wie die Börse auf die Quartalszahlen reagiert.

Die heutige Analystenkonferenz hat zudem eine besondere Bedeutung: Es wird erwartet, dass sie die letzte Quartalskonferenz unter der Leitung von Tim Cook als Vorstandsvorsitzendem sein wird. Eine offizielle Bestätigung zu einem Führungswechsel steht bislang allerdings noch aus.

Das sind Apples Q3-Zahlen

Nachfolgend findet ihr wie gewohnt alle Zahlen zu Apples Q3 in einem kompakten Überblick.

Relevante Aussagen aus dem Conference Call lest ihr bei uns wie üblich morgen früh.