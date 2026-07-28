AppleCare One kommt nach Deutschland: Drei Geräte für knapp 21 Euro absichern

Ähnlich wie bei der Hülle gibt es auch beim Thema Versicherung für das iPhone nur zwei Lager: die einen nutzen das Gerät ohne, die anderen schließen dafür AppleCare+ ab. Im kommenden Monat gibt es eine neue und äußerst attraktive Option, die in den USA seit letztem Sommer verfügbar ist – es handelt sich im AppleCare One und wir haben die Details.

Ein Plan, viele Geräte

Das Grundprinzip ist denkbar einfach: Statt mehrerer Einzelverträge fasst AppleCare One sämtliche abgesicherten Geräte unter einem Dach zusammen. Neu ist dabei, dass der Diebstahl- und Verlustschutz für iPhone, iPad und Apple Watch direkt im Plan enthalten ist – ohne gesonderte Zusatzoption. Reparaturen werden ausschließlich mit Apple Originalersatzteilen durchgeführt, wahlweise in einem Apple Store oder bei einem der weltweit autorisierten Service Provider.

Die Geräteverwaltung funktioniert flexibel: Einzelne Produkte lassen sich jederzeit hinzufügen oder entfernen. Wer sein altes iPhone in Zahlung gibt und ein neues kauft, profitiert laut Apple sogar von einem automatischen Wechsel der Abdeckung – ohne manuelle Anpassung des Vertrags. Nicht jedes Gerät ist allerdings qualifiziert. Apple setzt voraus, dass die aufzunehmenden Produkte nicht älter als vier Jahre sind, eine Diagnoseroutine bestehen und sich in einem guten Zustand befinden. Bei Kopfhörern verkürzt sich das Zeitfenster auf ein Jahr.

Was wird AppleCare One kosten?

Der Einstieg liegt bei 20,99 Euro im Monat – damit lassen sich bis zu drei Geräte absichern, unabhängig von der Kategorie. Jedes weitere Produkt kostet 5,99 Euro monatlich zusätzlich. Laut Apples eigenem Rechenbeispiel spart, wer iPhone, iPad und Apple Watch kombiniert, bis zu 13,48 Euro pro Monat gegenüber drei separaten AppleCare+-Abschlüssen mit Diebstahl- und Verlustschutz. Das ist eine Ersparnis, die sich über ein Jahr auf gut 160 Euro summiert.

Zuzahlungen im Schadensfall

Wer sein Gerät reparieren lassen muss oder es verliert, zahlt eine Selbstbeteiligung – deutlich weniger als zu regulären Preisen, aber nicht zum Nulltarif. Beim iPhone werden 29 Euro für Displayschäden fällig, 99 Euro bei sonstiger unabsichtlicher Beschädigung; im Fall von Diebstahl oder Verlust sind es 129 Euro. Für Mac-Geräte beginnen die Pauschalen bei 59 Euro, bei aufwendigeren Reparaturen anderer Modelle können es bis zu 259 Euro werden.

AppleCare One lässt sich ab dem 04. August 2026 bei Apple auf der Webseite buchen. Wer ohnehin mehrere Apple-Geräte parallel nutzt und bisher auf Versicherungsschutz verzichtet hat, findet hier einen vergleichsweise unkomplizierten Einstieg – vor allem dank des integrierten Diebstahlschutzes, der früher extra gekostet hat.