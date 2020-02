Public Beta von iOS 13.4 / iPadOS 13.4 ist da, was sagt ihr?

Apple hat heute Abend die erste Public Beta von iOS 13.4 für alle freiwilligen Tester veröffentlicht, iPadOS 13.4 Public Beta 1 ist ebenfalls verfügbar. Die öffentlichen Testversionen folgen einige Tage auf die ersten Developer Betas des nächsten Updates. iOS 13.4 / iPadOS 13.4 bringt einige interessante Neuerungen.

Wie läuft die erste Public Beta bei euch?

Heute Abend können freiwillige Tester nun auch einen Blick auf die erste Beta von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 werfen. Public Beta 1 ist ab sofort verfügbar, die Teilnahme am Public Beta-Programm erfordert eine vorherige Registrierung, ist aber kostenlos. Public Beta 1 von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 folgt einige Tage auf die Freigabe der ersten Beta für Entwickler.

Neuerungen in iOS 13.4 und iPadOS 13.4

Wie wir hier und hier berichtet hatten, bringt iOs 13.4 / iPadOS 13.4 einige interessante Neuerungen. Es wird so etwa bald möglich sein, mit einem Kauf eine App-Version für alle Apple-Systeme, also auch macOS und tvOS zu erwerben. Weiterhin kommt endlich die schon lange versprochene Funktion iCloud-Folder Sharing, mit der Ordner in iCloud Drive für andere Nutzer freigegeben werden können. Sie war bereits im vergangenen Sommer von Apple angekündigt worden.

Ferner wurden Verbesserungen in der Mail-App und bei CarPlay vorgenommen und es gibt insgesamt neun neue Animojis.

Wie läuft die Public Beta auf euren iPhones und iPads? Unter diesem Artikel sammeln wir eure Erfahrungen.

