Prototyp-Bilder: Nächste Vision Pro in Schwarz?

Die Apple Vision Pro ist seit knapp zwei Jahren auf dem Markt, in Deutschland ist sie seit gut einem Jahr erhältlich. Nun ist ein Bild eines Prototypen aufgetaucht, das eine neue, dunkle Farbe für einen potenziellen Nachfolger nahelegt.

Das Foto hat der Leaker Kosutami auf X veröffentlicht. Darauf ist eine seitliche Aufnahme der Vision Pro zu sehen, an der ein Ladekabel befestigt ist. Auffällig ist die Farbe, da es die Vision Pro bisher nur in Silber gibt. Das Bild zeigt die Hardware in einem „Midnight Schwarz“, welches wir bereits von anderen Apple-Produkten kennen.

Hinweis auf neue Vision?

Überschrieben mit den Worten „It’s going to be interesting. #AppleInternal“ liegt die Vermutung nahe, dass Apple an einer weiteren Vision in neuen Farben arbeitet. Ob es sich dabei um eine Vision Pro 2 oder die lange erwartete Vision Air handelt, ist ungewiss. Erst im Herbst hat Apple eine Vision Pro mit M5-Prozessor auf den Markt gebracht, allerdings ohne diese Vision Pro 2 zu nennen.

Vor nicht allzu langer Zeit berichtete Mark Gurman über eine Entwicklungspause sämtliche Vision-Hardware, um den Fokus auf eine echte AR-Brille zu legen. Ob die nun veröffentlichte Aufnahme des Leakers vor oder nach Gurmans Meldung entstanden ist, ist nicht bekannt.

Würdet ihr euch über eine Vision Pro oder Vision Air in Schwarz freuen oder reizt euch eine komplett neue AR-Brille mehr? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.