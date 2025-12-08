Zurück in die Zukunft: Intel soll auch iPhone-Chips fertigen

In der vergangenen Woche machten Gerüchte die Runde, wonach Apple eine erneute Partnerschaft mit Intel anstrebt. Statt wie bisher vermutet sollen daraus nicht nur M-Prozessoren für iPads und Macs entstehen. Auch die Basis-iPhones könnten schon bald Chips von Intel enthalten.

Die Informationen ist in einer Forschungsnotiz der Investmentfirma GF Securities aufgetaucht, MacRumors hat diese entdeckt. Demnach sollen ab 2028 sämtliche Nicht-Pro-iPhones mit Intel-Chips ausgestattet werden und aus dem Fertigungsprozess 14A hervorgehen.

Apple will Basis an Intel auslagern

Bisher werden sämtliche Apple-Prozessoren von TSMC gefertigt. Das Unternehmen aus Taiwan bemüht sich, seine Produktion auch in die USA und nach Europa zu erweitern. Aufgrund von handelspolitischen Hürden scheint Apple bei der Chip-Fertigung aber einen diversen Ansatz verfolgen zu wollen. Über weitere Gründe uns Auswirkungen haben wir in unserem Podcast Apfelplausch #420 gesprochen.

In der vergangenen Woche sorgte die Aussage von Analyst Ming-Chi Kuo für Aufsehen, wonach Intel die Basis M-Prozessoren für iPads und das MacBook Air ab 2027 in den USA fertigen wird. Ein Jahr später könnten nach aktuellem Bericht die „einfachen“ iPhones folgen. Die Pro-Versionen der A-Serie (iPhone) und die M Pro, Max und Ultra-Prozessoren sollen aber weiterhin von TSMC kommen.