Home Featured Prosser: Beats Studio Buds sollen am 21. Juli kommen

Prosser: Beats Studio Buds sollen am 21. Juli kommen

Die neuen Beats Studio Buds werden angeblich am 21. Juli offiziell vorgestellt, das behauptete zuletzt zumindest der bekannte Leaker Jon Prosser. Er hat eine lange Leak-Karriere, lag aber auch nicht immer richtig mit seinen Tipps.

Bis die Beats Studio Buds auf den Markt kommen, sollen doch noch einige Wochen ins Land gehen: Am 21. Juli werde es schließlich so weit sein, das erklärte zumindest unlängst Jon Prosser. Er bezieht sich dabei wie üblich auf eine seiner Quellen, die angeblich bestens informiert ist über Apples Pläne. Der 21. Juli fällt auf einen Mittwoch. Apple werde die neuen Kopfhörer an diesem Tag bereits früh am Morgen amerikanisch-kalifornischer Ortszeit vorstellen, heißt es weiter.

Launch der neuen Beats Studio Buds per Pressemitteilung geplant

Die neuen Beats Studio Buds werden Prosser nach von Apple per Pressemitteilung eingeführt werden, das zumindest ist plausibel. Ein weiteres Event ist zu dieser Zeit wenig wahrscheinlich.

Das Design der neuen Beats Studio Buds werde sehr dem Design der kommenden AirPods Pro 2 ähneln. Apple soll deren Markteinführung ursprünglich auch für dieses Jahr geplant gehabt haben, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Dieser Zeitplan ließ sich dann allerdings nicht mehr halten, womöglich aufgrund der aktuellen weltweiten Chipkrise. Diese hat zuletzt auch den Marktstart des neuen MacBook Pro verhindert, wie es zuletzt schien.

Die neuen Beats Studio Buds wurden bereits an verschiedene bekannte Sportler verteilt und auch bei den Regulierungsbehörden der USA und Taiwans angemeldet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!