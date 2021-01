Home Hardware Produktstart: Philips Hue mit neuem Dimmschalter, neuen Outdoorleuchten und eine Nachrüstungen für Wandschalter

Nachdem 2020 das Thema Smart Home einen ungeahnten Wachstumsschub erlebt hat, scheint es 2021 so weiterzugehen. Grund dafür dürfte auch sein, dass die Menschen wegen dem erneuten Lockdown weiterhin viel Zeit zuhause verbringen. Passend dazu stellte heute Signify, die Firma hinter Philips Hue, ein paar neue Produkte vor.

Der neue Dimmschalter: wenig überraschend

Den Anfang machen wir mit dem Dimmschalter, weil es hier wenige Neuigkeiten zu erzählen gibt. Sowohl Design als auch Funktionalität und der Preis waren bereits im Vorfeld bekannt, deshalb hier der Schnelldurchlauf. Das Design ist moderner und ansprechender geworden, der Dimmschalter haftet weiterhin auf einer magnetischen Platte, die sich auf beliebigen Oberflächen anbringen lässt. Es fällt auf, dass es statt vier nun nur noch drei Tasten gibt – die Taste in der Mitte fungiert hier augenscheinlich als Kippschalter.

Neu ist hingegen, dass sich neben Lampen nun auch vorher definierte und hinterlegte Lichtszenen schalten lassen. Dies wurde vom Hue Button übernommen. Der Preis bleibt mit 19,99€ gleich, ab Ende Januar (26. Januar 2021) soll der neue Dimmschalter verfügbar sein.

Neue Lampen für den Außenbereich

Zudem gibt es von Philips Hue nun zwei neue Außenlampen, wobei ein Modell nicht wirklich neu, sondern eher eine Produktevolution ist. Die Rede ist hier von der Philips Hue Appear, die ein paar entscheidende Verbesserungen mitbringt.

Diese kommt nun in einem neuen Finish dank neuer Verblendung aus gebürstetem, rostfreiem Edelstahl daher und soll sich zudem deutlich einfacher an der Hauswand montieren lassen. Die Appear liefert dabei einen Leuchteffekt nach unten und oben ab, jeweils in weiß oder in Farbe. Der Preis liegt bei 149,99€, Auslieferung startet ebenfalls am 26. Januar 2021.

Die Philips Hue Amarant ist hingegen komplett neu und als Wandfluter für eine leicht indirekte Beleuchtung konzipiert. Sie lässt sich auf dem Boden oder kopfüber an einem Dach montiert werden.

Die UVP ist mit 149,99 Euro zu der Hue Appear identisch, was ebenfalls für das Lieferdatum ab dem 26. Januar 2021 gilt.

Das Wandschalter-Modul: Kundenwünsche werden wahr

Endlich, möchte man meinen wenn man sich das neue Wandmodul von Philips Hue anschaut. Dieses wird hinter einen bestehenden Lichtschalter eingebaut, um so auch „dumme“ Schalter mit Philips Hue zu vernetzen, damit diese smart werden.

Das Philips Hue Wandschalter Modul ist batteriebetrieben und verfügt laut Hersteller über eine Batterielebensdauer von mindestens fünf Jahren, somit sollte sich der Aufwand zum Austausch in Grenzen halten.

Das dürfte viele Anwender erfreuen, hat die Hue-Community seit Jahren sehnsüchtig darauf gewartet. Leider wird noch ein wenig Geduld benötigt, Signifiy gibt den Starttermin recht vage mit Frühjahr 2021 an. Preislich hält es sich mit 39,99€ in Grenzen zumal es auch einen Doppelpack für 69,99€ geben wird.

