Samsung Galaxy S21 ist da: Eure Meinung zu Design und Features?

Das Samsung Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra sind da. Samsung hat die Geräte heute um 4 Uhr nachmittags präsentiert. Auch als Apple-Blogs möchten wir einen Blick über den Tellerrand werfen. Jedoch ersparen wir euch eine Flut an Details, denn die Geräte wurden schon vor Wochen komplett geleakt.

Dennoch: Alles Wichtige findet ihr hier kompakt. Zudem möchten wir mit euch ins Gespräch kommen: Was ist eure Meinung zum diesjährigen iPhone-Konkurrent aus Südkorea? Ist das Design ansprechend und was muss sich Apple für 2021 unbedingt abgucken?

S21-Lineup im Überblick

Was hat Samsung heute nun vorgestellt? Hier ein kurzes Überblick:

Galaxy S21: mit 6,2 Zoll Full-HD-OLED-Display (2.400 x 1.080 Pixel, 120Hz)

mit 6,2 Zoll Full-HD-OLED-Display (2.400 x 1.080 Pixel, 120Hz) Galaxy S21 Plus: mit 6,7 Zoll Full-HD-OLED-Display (2.400 x 1.080 Pixel, 120Hz)

mit 6,7 Zoll Full-HD-OLED-Display (2.400 x 1.080 Pixel, 120Hz) Galaxy S21 Ultra: mit 6,8 Zoll QHD-OLED-Display (3.200 x 1.440 Pixel, 120Hz)

Was muss man nun wissen?

Vor allem haben die Geräte ein neues Design bekommen. Sie ziehen bei Apples Hype zum „Eckigen“ nicht mit, wobei vor allem das markante Kameradesign heraussticht. Es ist ganz anders als bei Apples iPhones. Wie gefällt euch das?

Das Display ist wie schon beim letzten Modell fast randlos, nur die Kamera sticht als Loch heraus. Ein Fingerabdrucksensor im Display ergänzt die Gesichtserkennung in Sachen Sicherheit.

Alle drei Geräte haben eine Triple-Kamera (anders als bei Apple) und das Ultra hat sogar 4 Linsen (zwei Zoomlinsen). Das Ultra hat zudem die 108MP-Kamera wie schon 2020 am Start. Alle Modelle können bis zu 8K-Videos aufnehmen, jedoch nur mit 24fps. Das S21 Ultra nimmt Selfies zudem mit satten 40MP auf.

Spannend wird es beim Zoom: Alle Modelle haben einen 3-fach optischen Zoom, das Ultra jedoch noch eine Kamera mit 10-fach Hybrid-optischem Zoom, der durch eine neue Technologie ermöglicht wird, an der auch Apple arbeiten soll. Samsung ist hier wieder mal zuerst dran.

Technologien wie 5G, WiFi 6 und Co sind natürlich integriert. Die Akkus sind mit 4000, 4800 und 5000 mAh ausgestattet. Beim RAM haben die normalen Geräte 8 GB, das Ultra hat je nach Speicher 12 oder 16 GB. Das ist ein Vielfaches von Apples RAM! Als Prozessor kommt der Samsung Exynos 2100 Octacore zum Einsatz.

Die Geräte kommen mit Android 11 und One UI 3.1 auf dem Markt. Ach und der S-Pen vom Note ist auch wieder da: Den gibt es aber nur fürs Ultra.

Interessant übrigens: Es liegt kein Netzteil mehr bei analog zum iPhone 12.

Preislich kosten die drei neuen Telefone bei uns ab 849 Euro, 1049 Euro und 1249 Euro.

Auch AirTags- und AirPods Pro-Konkurrent sind da

Samsung hatte im Zuge der Präsentation heute auch die SmartTags und SmartTags+ für knapp 30 und 40 Dollar vorgestellt. Sie sind klassische Tile ähnliche Tracking-Chips, die ja auch Apple mit seinen AirTags nachbauen will.

Und auch die AirPods Pro bekommen Konkurrenz. Nämlich von den Galaxy Buds Pro für 200 Dollar. Hier ist ANC, guter Sound, eine Ladebox und vor allem ein Pairing wie bei den AirPods inklusive.

Samsung Galaxy S21 in ersten Videos

Wir immer haben große Kanäle das S21 schon vorab bekommen. Namentlich folgte heute von MKBHD oder THE VERGE schon ein Hands-On auf YouTube. Was die Kollegen so zu sagen haben, könnt ihr in den Videos hier sehen:

Eure Meinung?

Gefällt euch die neue Designsprache und der Feature-Umfang, der ja wie immer deutlich mehr ins Extrem tendiert als bei Apple. Samsung testet objektiv gesehen öfters und schneller Grenzen aus, etwa beim 120Hz-Display oder bei der 8K-Kamera.

Was ist eure Meinung zu den präsentierten Samsung-Geräten?

